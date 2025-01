Eugen Radulian a lansat un atac dur la adresa lui Călin Georgescu, despre care spune că a fost un susținător constant al Rusiei și al regimului Putin. Într-o postare pe Facebook, el atrage atenția asupra unui contrast evident între ce spune Călin Georgescu și ce a făcut în ultimii 15 ani.

Radulian vorbește despre cum Georgescu a fost susținut constant de Sputnik, site-ul de propagandă rusesc, care i-a dedicat 47 de articole elogioase până în octombrie 2021. În tot acest timp, Georgescu a promovat un discurs anti-occidental, criticând Uniunea Europeană (UE), NATO și Statele Unite ale Americii. În ciuda acestei atitudini, el s-a prezentat în fața publicului drept o soluție pentru România, chiar și pentru funcția de premier, nu doar pentru cea de președinte.

Georgescu a evitat întotdeauna să discute deschis despre legăturile sale cu Rusia. Radulian mai amintește și de o declarație celebră a lui Georgescu, care spunea că „nu sunt pro-Europa, sunt pro-România”. Asta în condițiile în care, spun unii, discursul său a fost mai degrabă unul pro-rus decât unul pro-românesc. Pentru Radulian, acest comportament ridică multe semne de întrebare.

„𝐂𝐚𝐥𝐢𝐧 𝐆𝐞𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬𝐜𝐮: „Nu sunt pro-Europa, sunt pro-Romania”!

𝐂𝐚𝐭𝐚𝐯𝐞𝐧𝐜𝐮: “Nu voi, stimabile, să ştiu de Europa d-tale, eu voi să ştiu de România mea şi numai de România… Progresul, stimabile, progresul! În zadar veniţi cu gogoriţe, cu invenţiuni antipatriotice, cu Europa, ca să amăgiţi opinia publică… […] Să-şi vază de trebile ei Europa. Noi ne amestecăm în trebile ei? Nu… N-are prin urmare dreptul să se amestece într-ale noastre…” (O scrisoare pierdută, comedie de Ion Luca Caragiale)

CUM sa fie sputnikul rusofil-putinist-dughinist-conspirationist-dacopat-filolegionar Calin Georgescu “pro-Europa”, el care de 15 ani cand a aparut in spatiul public ca potential Premier a demonizat in continuu UE, NATO, US, occidentul in general si a laudat Ruzzia si pe Putler, in aplauzele Sputnik care i-a dedicat 47 de articole elogioase!

LOGIC si EVIDENT, cei mai influenti propagandisti ai Rusiei sunt cei premiati, elogiati si publicati de Sputnik, site oficial de propaganda al Ruzziei controlat de FSB!”