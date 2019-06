Soția lui Claudiu Manda o duce foarte bine. Surse politice spun că s-ar afla chiar în cărți pentru candidatura la prezidențiale din partea PSD. De asemenea, din punct de vedere financiar, deputatul stă foarte bine.

Asta se vede cu ochiul liber în declarația de avere publicată, recent, de soțul său, Claudiu Manda.

Potrivit acesteia, Lia Olguța Vasilescu deține bijuterii în valoare de 10 000 de euro și un ceas de mână de 33 000 de lei. Aceasta are deschise trei conturi, un cont curent în euro la Granti Bank în care are 6693,9 euro, un cont în lei tot la aceeași bancă în care are 143 789 lei și unul tot în lei la Banca Transilvania unde are 1460 lei.

Ca fost ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu a încasat un venit anual de 141 153 lei, iar ca deputat, aceasta a primit un venit de 13 814 lei.

