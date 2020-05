Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a explicat de ce Guvernul maghiar, condus de Viktor Orban, a decis să acorde ajutoare fermierilor din Transilvania. El spune ca aceasta este strategia Guvernului de la Budapesta, să investească acolo unde crede că vor exista şi beneficii financiare. Liderul UDMR spune că măsura este una normală, având în vedere că este vorba de două ţări vecine, care au o legătură economică strânsă în agricultură.

Mai mult, Kelemen Hunor atrage atenţia că fondurile nu au fost acordate pe criterii etnice: „Veţi vedea că au primit şi fermierii români ajutoare.”

„Fondurile nu au fost dirijate pe criterii etnice. Dacă veţi face o analiză, veţi vedea că au primit şi fermierii români ajutoare în Mureş, Covasna, Harghita, acolo unde au mers aceste ajutoare. Au primit deja şi utilajele agricole sau pentru ce au aplicat solicitările.

E strategia lor, nu pot da foarte multe explicaţii pentru că nu eu am gândit-o, dar dacă are această posibilitate, orice guvern încearcă să investească undeva de unde crede că vor exista şi beneficii financiare. Până la urmă, există un raport, o legătură economică între România şi Ungaria în agricultură, în industria alimentară. Dacă noi, de exemplu, am investi în Republica Moldova, în Serbia, în Ungaria, tot în aceste zone, atunci beneficiari ar fi ambele ţări”, a declarat Kelemen Hunor pentru DC News.