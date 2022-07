Bomba anului despre Klaus Iohannis. Câți bani are, de fapt, în conturi (DOCUMENT)

Sursa: INQUAM Photos, Ilona Andrei

În ultimul an, Klaus Iohannis nu a reușit să-și "sporească" averea în ciuda veniturilor pe care le are, atât ca președinte al României cât și ca deținător al unor proprietăți imobiliare. Ba dimpotrivă, conform ultimei declarații de avere, banii din conturile lui Klaus Iohannis s-au împuținat în ultimul an.