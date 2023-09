Ies la iveală noi informații despre Călin Donca! Dorian Popa a făcut mai multe dezvăluiri și a spus că este pregătit să se întoarcă împotriva afaceristului, în cazul în care cei care au investit în afacerea lui vor fi păcăliți.

Totuși, vedeta a subliniat un aspect important. Acesta a spus că nu va face nimic până nu vede decizia justiției și a amintit că trebuie plecat întotdeauna de la prezumţia de nevinovăţie.

Așadar, Dorian Popa a spus că Donca i-a fost recomandat în momentul în care a decis să investească în panouri fotovoltaice. Mai apoi, între ei s-a legat „un soi de prietenie”.

Influencerul a spus că afaceristul a reuşit să fie foarte convingător. În acest context, nu a ezitat prea mult înainte de a cumpăra de la el panourile fotovoltaice.

„Asocierea de imagine, asocierea în business nu a existat niciodată. Chiar Călin Donca a spus: sunteţi printre primii investitori. Una e asocierea în business, una este un investitor și alta asocierea de imagine. Nu am promovat afacerea, am vorbit deschis pe vlogul meu de YouTube, am explicat în ce investesc, e o chestie normală.

L-am cunoscut pe Călin Donca în momentul în care am vrut să îmi montez panouri fotovoltaice. Cineva apropiat m-a întrebat de ce nu lucrez cu Călin, că omul e de 8 ani în domeniul energiei. Am postat pe vlog și facturile cu care mi-am plătit panourile. Toate informaţiile există în firma mea, probabil şi în firma lui. Şi când mi-am montat panourile pe casă, s-a legat un soi de prietenie”, a spus Dorian Popa pentru România TV.