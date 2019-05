Faliment total pentru PSD la alegerile europarlamentare. Social democrații și-au propus peste 30%, dar cel mai propabil vor obține maxim 23%. Acest rezultat reprezintă un faliment total pentru social democrați. Dragnea îi obligase să-și dea demisia din Guvern pe candidații de la europarlamentare.

Rovana Plumb și Natalia Intotero au făcut mutarea, dar pentru ultima a fost cu ghinion. Plasată pe poziția a 11-a pe listă, Intotero a rămas pe dinafară din cauza scorului rușinos al partidului. „Vreau să mulţumesc pentru această încredere pe care am obţinut-o, pentru premiul din această seară, premiu pe care îl dedic tuturor colegilor din Ministerul Românilor de Pretutindeni, dar şi tuturor românilor de pretutindeni, deoarece 2018 a fost un an plin cu multe activităţi şi cred că a fost o muncă în folosul românilor de pretutindeni, pentru că eu chiar am simţit unitate. Acum, la final de mandat, având în vedere că sunt pe lista PSD pentru un loc în Parlamentul European, vreau să mulţumesc tuturor pentru încrederea acordată. Şi vreau să-i asigur că, indiferent de poziţia pe care o voi avea de acum înainte, chiar şi în calitate de simplu cetăţean român, voi fi aceeaşi persoană care va lupta şi va milita în continuare pentru drepturile tuturor românilor, indiferent de locul unde aceştia se găsesc”, a spus Natalia Intotero, la mijlocul lunii aprilie, când și-a dat demisia din Guvern.

Ministerul Românilor de Pretutindeni a rămas fără șef. După demisiile lui Plumb, Intotero și Toader, cele trei ministere au parte de interimar. Klaus Iohannis a refuzat numirile lui Nicolicea sau Liviu Tit-Brăiloiu. Aflată pe primul loc pe lista PSD Rovana Plumb va merge la Bruxelles.

