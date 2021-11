Noi imagini din satelit, surprinse în Rusia, arată cum Vladimir Putin a masat trupe şi tancuri la graniţa cu Ucraina. Mai mult, se pare că au fost efectuate exerciții de război prin care s-a exersat distrugerea de ţinte în Marea Neagră, foarte aproape de navele de război americane. Informația a fost totuși contrazisă ieri de ruși, care spun că este vorba de exerciții militare.

O serie de fotografii făcute la începutul acestei luni par să confirme rapoartele recente potrivit cărora Moscova masează din nou trupe și echipamente militare în această zonă sensibilă, foarte aproape de România. Publicațiile Washington Post şi Politico scriu că oficiali americani şi-au exprimat îngrijorarea faţă de mişcări recente documentate recent prin înregistrări video puse în circulaţie pe reţele de socializare.

Ultimele fotografii au fost realizate de Maxar Technologies și arată o acumulare de unități blindate, tancuri și artilerie autopropulsată, alături de trupe terestre care se adună în apropierea orașului rus Yelnya, aproape de granița cu Belarus.

Reacția rușilor a venit marți, prin purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care spune că informațiile americane ”de proastă calitate” şi a îndemnat să nu li se acorde atenţie. Însă el nu a dezminţit în mod explicit aceste mişcări şi a subliniat că Moscova îşi rezervă dreptul exclusiv de a-şi deplasa trupele aşa cum pofteşte.

„Rusia va continua să ia măsuri în vederea asigurării securităţii sale”, a continuat Peskov, evocând tendinţe ”expansioniste şi agresive” în jurul teritoriului rus, mai ales din partea NATO.

În acelaşi timp, flota rusă din Marea Neagră a efectuat marţi exerciţii de apărare a bazelor sale navale împotriva unui atac aerian inamic şi a exersat distrugerea unor ţinte inamice, exerciţii care coincid cu prezenţa a două nave de război americane în zonă. Rusia a avertizat anterior ţările occidentale împotriva trimiterii de nave de război în Marea Neagră şi apropierii acestora de coasta Crimeii, peninsulă pe care a anexat-o de la Ucraina în 2014. Rusia consideră Crimeea parte a teritoriului său, cu toate că peninsula este recunoscută la nivel internaţional ca parte a Ucrainei.

Satellite image taken today by @Maxar reveals presence of a large ground forces deployment — incl. tanks, APCs, self-propelled artillery — to a training area north of Yelnya, Russia. pic.twitter.com/fitG2APRZc

— Christiaan Triebert (@trbrtc) November 1, 2021