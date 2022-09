Gazprom a anunţat vineri că gazoductul Nord Stream va fi oprit „complet” până la repararea unei turbine. În legătură cu acest subiect, Ion Sterian, directorul Transgaz, a ținut să transmită un mesaj reprezentanților statelor membre în grupul de coordonare a gazelor.

„Pe baza ultimelor informații primite de la ENTSOG, evaluarea noastră preliminară a situației este următoarea:

– Fluxurile prin NS1 nu s-au reluat de la oprirea din 31 august, ceea ce reprezintă cu 30 mcm mai puțin către UE pe zi prin această rută.

– De la această oprire, fluxurile au fost mai mici de la DE la IT prin CH, la AT, la CZ și prin CZ la SK, AT și IT. Fluxurile prin Turkstream către HU au fost mai mari, dar acum au revenit la normal. S-au observat o ușoară creștere a debitelor de NO și GNL.

– În ansamblu, este totuși probabil ca rezultatele nete ale fluxurilor către UE să fie negative, ceea ce poate afecta rata de injectare în depozit, cu excepția cazului în care cererea este redusă.

Conducerea și serviciile politice ale Comisiei urmăresc foarte îndeaproape, în contact strâns cu colegii noștri germani (cărora le mulțumim pentru reacția rapidă de ieri seară. ” se arată într-un mesaj al lui Ion Sterian, directorul Transgaz, mesaj intrat în posesia capital.ro.

Gazprom a descoperit „scurgeri de ulei” în turbină

Gazprom a indicat că a descoperit „scurgeri de ulei” în turbină în cursul acestei operaţiuni de mentenanţă. „Până la repararea turbinei, transportul de gaze prin Nord Stream este complet suspendat”, a indicat grupul.

Rusia urma să-şi reia sâmbătă livrările de gaze prin conducta Nord Stream, după o nouă întrerupere de trei zile care a pus la grea încercare nervii europenilor, angajaţi într-o cursă contra cronometru pentru a evita o criză energetică în această iarnă.

Gazprom a asigurat vineri că a descoperit aceste probleme în cursul unui control tehnic efectuat împreună cu reprezentanţi ai grupului german Siemens, care a fabricat turbina.

Grupul energetic rus informează despre o „scurgere de ulei” la „cabluri conectate la vitezometrele unui rotor”. Pe Telegram, Gazprom a publicat o fotografie care arată cabluri înconjurate de un lichid maroniu.

Mai devreme în cursul zilei, Kremlinul afirmase că funcţionarea gazoductului Nord Stream este „ameninţată” de o penurie de piese de schimb din cauza sancţiunilor care vizează Moscova pentru ofensiva sa în Ucraina.

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, la sfârşitul lunii februarie, Moscova şi-a redus puternic livrările de gaze spre Europa, ca reacţie la masivele sancţiuni occidentale.