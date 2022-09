Compania de tehnologie spațială Maxar Technologies a informat că imaginile care prezintă partea cea mai nordică a ţării arată maşini care se întind pe o coadă de aproximativ 16 kilometri în nordul punctului de trecere a frontierei cu Georgia.

„Aglomeraţia în trafic a continuat probabil mai la nord de zona fotografiată”, a transmis Maxar Technologies, conform cnn.com

Videoclipul surprins de dronă luni din zonă sugerează că sute de vehicule s-au îngrămădit pe partea rusă, martorii spunând că oamenii aşteaptă până la 48 de ore pentru a trece în Georgia, notează sursa menționată.

Cozile s-au format la punctul de trecere Verkhnii Lars din Osetia de Nord în Georgia şi alte puncte de trecere a frontierei după anunţul făcut săptămâna trecută de către preşedintele rus Vladimir Putin cu privire la o mobilizare parţială.

Totodată, videoclipurile arată câteva familii şi mulţi bărbaţi singuri printre cei care aşteaptă să traverseze la Verknii Lars.

„Am presat guvernul să introducă vize şi/sau să închidă graniţele”, a reacționat un politician de opoziţie din Georgia.

Simultan, o situația similară poate fi observată și la frontiera cu Finlanda. Șeful poliţiei de frontieră finlandeză Matti Pitkaniitty a explicat pentru sursa menționată că numărul ruşilor care au intrat duminică în Finlanda a fost dublu față de săptămâna trecută.

Mai precis, 8.314 de ruşi au intrat în Finlanda trecând frontiera terestră finlandezo-rusă. Acesta este o cifră dublă faţă de săptămâna anterioară, a scris pe Twitter Matti Pitkaniitty, şeful poliţiei de frontieră finlandeză.

În total, 16.886 de ruşi au sosit în Finlanda, inclusiv sâmbătă „mulţi fiind în tranzit către alte ţări”.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Kaikkonen, a declarat săptămâna trecută că monitorizează îndeaproape situaţia de la granița cu Rusia.

Georgia 🇬🇪 is allowing Russians 🇷🇺 to cross the border by foot: Hundreds of Russians appear to have abandoned their transport and are making a massive line to walk into Georgia.

Earlier, the border was shown to have a multi-kilometer long line of cars seeking to enter Georgia. pic.twitter.com/DZWenoe5D4

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 26, 2022