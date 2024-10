Activistul rus de opoziție Ildar Dadin a fost ucis în timp ce lupta de partea armatei ucrainene, conform unei știri transmise de agenția DPA duminică. Jurnalista Ksenia Larina a anunțat pe platforma socială X că Dadin și-a pierdut viața în timpul unor confruntări în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei.

Totuși, până în prezent, autoritățile de la Kiev nu au confirmat oficial moartea sa.

Ildar Dadin a devenit cunoscut pe plan internațional după ce a dezvăluit abuzurile și torturile răspândite în închisorile din Rusia. În 2015, Dadin a fost condamnat la trei ani de închisoare, fiind acuzat de participarea la proteste neautorizate repetate.

El protestase pașnic, adesea singur, împotriva politicilor Kremlinului, devenind astfel un simbol al rezistenței față de regimul autoritar din Rusia.

În 2014, Dadin a devenit primul cetățean rus condamnat în baza unei legi controversate, care incrimina participarea repetată la demonstrații neautorizate. Această lege fusese introdusă ca o măsură de control mai strict asupra opoziției și a mișcărilor de protest din Rusia, oferind autorităților un nou instrument legal pentru a suprima vocile critice.

Russian activist Ildar Dadin died as an AFU soldier in Ukraine

His name was unofficially used as the name of the article on ‘repeated violation of the order to hold a rally’ in Russia.

In 2015, Ildar Dadin became the first person to be convicted under this article. It began to… pic.twitter.com/FuSN0SeEOH

— NEXTA (@nexta_tv) October 6, 2024