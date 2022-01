Rușii au început manevre în Marea Baltică cu 20 de nave. Conform informațiilor furnizate de agenția rusă RIA Novosti, navele vor efectua exerciţii axate pe apărarea navală şi antiaeriană. Rusia a declarat că va răspunde „în mod corespunzător”, dacă Washingtonul va spori numărul de trupe în Europa de Est. Reacția vine după ce jurnaliștii de la The New York Times au dezvăluit că Washingtonul ia în considerare o astfel de măsură. De altfel, un diplomat al NATO a confirmat pentru Reuters că Statele Unite ale Americii iau în considerare mutarea unor trupe staţionate în Europa de Vest în Europa de Est în următoarele săptămâni.

Trebuie subliniat că încă de acum două săptămâni Rusia a început însă să trimită nave de desant în Marea Baltică. Acest pas a provocat îngrijorarea armatei suedeze. Printre aceste nave rusești se numără una din clasa Ivan Gren, Proiect 11711, cea mai nouă şi puternic înarmată navă de acest tip din marina rusă. Ivan Gren a intrat în dotarea marinei ruse în anul 2018, are o lungime de 135 de metri şi poate lua la bord un batalion dotat cu 13 tancuri, 40 de transportoare şi patru elicoptere de atac. În replică, Suedia a dislocat trupe în apropierea insulei Gotland, care se află la aproximativ 300 de kilometri de enclava rusească Kaliningrad.

SUA iau în calcul deplasarea unor trupe din vestul Europei pe flancul estic

Pe de altă parte, Rusia a anunţat săptămâna trecută exerciţii navale în Atlantic, Arctica, Pacific şi în Marea Mediterană, pe contextul acutizării tensiunilor cu Occidentul. Exercițiile vor avea loc în ianuarie şi în februarie.

Un diplomat NATO a susținut că SUA iau în calcul deplasarea unor trupe din vestul Europei pe flancul estic. Potrivit declarațiilor făcute de acesta, americanii se gândesc să trimită în Europa de Est trupe staționate în vestul continentului în următoarele săptămâni. NATO a anunțat deja că a plasat trupele în stare de alertă și că a întărit flancul estic cu nave şi avioane de luptă adiționale.

Declarațiile făcute de un diplomat NATO

„Acest lucru are de-a face cu trupele americane care sunt deja în Europa”, a declarat diplomatul, sub rezerva anonimatului. Declarațiile sale au confirmat cele spuse întrun articol din New York Times. Potrivit informațiilor, preşedintele american Joe Biden ia în considerare trimiterea de trupe americane în ţările baltice şi în ţările aliate din Europa de Est.

Diplomatul NATO a mai spus că eventualele mişcări de trupe vor fi graduale şi că orice completare a golurilor NATO pe flancul său estic ar putea avea loc în următoarele săptămâni.