Rusia are pierderi uriașe în Ucraina, spun serviciile secrete din Statele Unite ale Americii

Este doliu în Rusia, din cauza războiului purtat în Ucraina. Deși autoritățile de la Moscova nu vorbesc despre asta, zeci de mii de familii sunt îndoliate. Și asta pentru că pierderile în rândurile Armatei ruse ar fi uriașe.

Datele vin dintr-un raport declasificat al serviciilor secrete din Statele Unite. Raportul vorbește despre nu mai puțin de 315.000 de pierderi în rândul militarilor ruși.

Atenție! Este vorba despre soldați uciși și răniți, nefiind precizat un număr privitor fiecare categorie în parte.

Vorbim așadar despre un procent impresionant din totalul militarilor disponibili la debutul invaziei: 80%!

Surse din comunitatea de informații a SUA au explicat pentru agenția Reuters cât de mult a afectat asta Rusia. Pierderile de militari, dar și cele de echipamente de luptă, au dat înapoi serios procesul de modernizare a Armatei ruse. Mai exact, cu circa 18 ani, indică datele din raportul venit din SUA.

O altă analiză, venită în octombrie din partea Ministerului Apărării de la Londra, venea cu date mai mici referitoare la pierderile rușilor.

Mai exact, acea analiză indica între 150.000 – 190.000 de soldați ruși ca fiind „pierderi permanente”. Asta înseamnă morți sau grav răniți, astfel încât nu se mai pot întoarce pe front. Probabilitatea ca datele să fie corecte ar fi de 55-75%, indica raportul britanic.

Care este situația de cealaltă parte a baricadei, în Ucraina?

Nici pierderile Ucrainei nu au scăpat de analiza SUA. Potrivit americanilor, pierderile acestora ar ajunge la 70.000 de militari uciși. Un alt raport din noiembrie, realizat de un grup civic ucrainean bazat pe surse deschise, vorbea despre cel puțin 30.000 de soldați care și-au pierdut viața.

Calculând și numărul de militari răniți, raportul dintre Ucraina și Rusia ar părea să fie de 1:3. Respectiv, rușii pierd câte trei soldați pentru fiecare militar ucrainean ce nu mai poate lupta.

Ȋn august 2023, jurnaliștii The New York Times citau oficialităţi americane sub rezerva anonimatului. Se vorbea atunci despre 70.000 de soldați ucraineni care și-au pierdut viața în război. Datele respective indicau și aproximativ 120.000 de răniți.

Ȋn aceste condiții, bilanțul Ucraina-Rusia ar fi de doar 1:1,5. La fiecare doi soldați ucraineni scoși din luptă, rușii ar pierde și ei trei.

Este important de precizat că bilanțurile prezentate privind numărul de militari uciși ar putea fi mult mai mari. Dintre cele câteva mii de soldați dați dispăruți de către Ucraina, cei mai mulți sunt probabil deja morți.