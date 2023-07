Doliu în Rusia. Anton Cherepennikov, șeful celei mai mari companii IT din această țară, a făcut infarct la 40 de ani. El a murit sâmbătă, iar vestea tristă a fost dată publicității de Agenția de presă rusă TASS, care citează serviciul de presă al companiei.

„Cu mare tristețe anunțăm că pe 22 iulie, sâmbătă, la vârsta de 40 de ani, s-a stins din viață șeful ICS Holding, cunoscutul antreprenor rus în tehnologie Anton Andreevici Cherepennikov. Cu toții plângem aceste momente”, se arată în mesaj.

Cauza preliminară a morții este stopul cardiac

Conform serviciului de presă al companiei, cauza preliminară a morții lui Cherepennikov este stopul cardiac.

La auzul veștii, ministrul Dezvoltării Digitale al Federației Ruse, Maksut Shadayev, a ținut să transmită condoleanțele familiei și prietenilor lui Cherepennikov.

„Anton este un antreprenor super-energetic, super-ambițios, ireal de curajos, care a reușit să adune în jurul său o echipă unică de ingineri și dezvoltatori. Nu pot și nu vreau să scriu „a fost”. Datorită poziției active a lui Anton și succesului companiilor sale, industria a crescut rapid. Plecarea lui este o pierdere uriașă”, a scris Shadayev.

Legături cu serviciile de securitate ale Rusiei

Conform datelor furnizate de presa de opoziție din Rusia, Anton Cherepennikov era considerat un om aflat în legătură cu serviciile de securitate ale Rusiei, fiind implicat în tehnologia informațiilor. Totodată, un lucru care s-a menționat este faptul că agențiile de presă ruse s-au grăbit să spună despre cauza decesului că a fost un infarct, cu toate că o autopsie nu ar fi fost încă efectuată, a arătat TASS.

Cherepennikov s-a născut la Moscova pe 7 mai 1983. El a fondat în 2005 compania Triat Systems, care a furnizat servicii de securitate a informațiilor pe infrastructura smartphone-urilor Blackberry. El deținut clubul esports Virtus.pro, fondatorul holdingului de esports ESforce. În ianuarie 2018, Esforce a fost vândută către Mail.ru Group pentru 100 de milioane de dolari.

Venitul companiei a ajuns la 902 milioane de euro în 2022

În 2018, Cherepennikov, împreună cu Rostec, au creat compania de cercetare și producție Kryptonit, care a fost implicată în dezvoltări în domeniul criptografiei, calculului cuantic, învățării automate, big data, blockchain și telecomunicații. În decembrie același an, Cherepennikov a înființat grupul IT multidisciplinar ICS Holding, unde a transferat activele IT existente.

Venitul consolidat al grupului rus de IT ICS Holding la sfârșitul anului 2022 a crescut cu 115% față de 2021, la 91 de miliarde de ruble (902 milioane de euro).