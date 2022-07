În ciuda acestui fapt, Volodimir Zelenski nu și-a pierdut speranța, motiv pentru care a promis că armata sa va recâștiga controlul asupra orașului estic Lisiciansk.

Totodată, președintele ucrainean a menționat că, în prezent, armata rusă îşi concentrează puterea de foc pe frontul de luptă din Donbas, dar forțele ucrainene vor riposte curând cu arme cu rază lungă de acţiune, precum lansatoarele de rachete HIMARS, furnizate de către Statele Unite ale Americii.

„Faptul că protejăm vieţile soldaţilor noştri, ale oamenilor noştri, este la fel de important. Vom reconstrui zidurile, vom recâștiga pământul, dar oamenii trebuie să fie protejați mai presus de orice”, a spus luni Volodimir Zelenski.

Armata Rusiei a cucerit orașul estic Lisiciansk

Tot luni, Leonid Pasechnik, liderul autoproclamatei Republici Populare Luhansk, a precizat că regiunea separatistă pro-rusă Luhansk a fost „eliberată”, iar acum armata rusă este aproape să își atingă scopul de a cuceri întreaga regiune estică Donbas.

„Astăzi este ziua în care am realizat ceea ce ne-am străduit cu toții timp de opt ani lungi. Astăzi, trupele noastre, cu sprijinul forțelor armate ruse, au eliberat orașul Lysychansk, finalizând astfel eliberarea Republicii în cadrul granițelor sale istorice”, a declarat luni Leonid Pasechnik.

Amintim faptul că armata ucraineană a anunțat retragerea trupelor sale din orașul estic Lisiciansk, vorbind totodată despre superioritatea armatei ruse în ceea ce privește armele, muniția și numărul soldaților care s-au luptat pentru Lisiciansk.

„Continuăm lupta. Din nefericire, voința de oțel și patriotismul nu sunt suficiente pentru a avea succes – sunt necesare resurse materiale și tehnice”, a anunțat, duminică, armata ucraineană.

„După lupte grele pentru Lysychansk, Forțele de Apărare ale Ucrainei au fost forțate să se retragă de pe pozițiile și liniile ocupate”, a fost mesajul scris, tot duminică, de Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Twitter, unde a postat și o fotografie pe care scrie în ucraineană: „Lisiciansk: Ne vom întoarce”.

Institutul pentru Studiul Războiului (The Institute for the Study of War – think tank din Statele Unite ale Americii) a declarat luni că armata rusă va stabili, probabil, controlul asupra teritoriului rămas din regiunea separatistă pro-rusă Luhansk în zilele următoare. După aceea, trupele ruse se vor concentra, probabil, asupra pozițiilor ucrainene din Siversk, oraș situat la vest de Lisiciansk, înainte de a se îndrepta spre interiorul Ucrainei, spre Sloviansk și spre Bakhmut.