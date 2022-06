Rusalii 2022. Ce nu este bine să faci azi, 13 iunie? E complet interzis

Rusaliile sunt o sărbătoare importantă pentru creștinii ortodocsi, care, în acest an, are loc în zilele de 12 și 13 iunie. În aceste zile, Biserica Ortodoxă celebrează Sfântul Duh în Duminica Cincizecimii și la Sărbătoarea Sfintei Treimi, cunoscută și sub numele de Lunea Sfântului Duh.

Potrivit religiei, Duhul Sfânt a venit în lume de Rusalii și s-a pogorât peste Sfinții Apostoli, în timp ce Biserica lui Hristos a fost întemeiată la Ierusalim.

”Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi (…) Şi toţi erau uimiţi şi nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?” (Fapte 2, 1-13).

Rusalii 2022. Este complet interzis să faci asta

Fiind una dintre cel mai vechi sărbători creștine, aceasta vine cu mai multe tradiții și obiceiuri, printre acestea numărându-se unele care ne interzic anumite activități.

Potrivit acestor tradiții și obiceiuri, de Rusalii nu este bine să mergi la câmp deoarece ielele te vor prinde și te vor pedepsi. Oamenii nu au voie să intre în vie sau să meargă în locuri pustii deoarece s-ar putea întâlni cu spirite rele.

În ziua de Rusalii, nu este bine să te cerți cu nimeni. Dacă totuși o vei face, tradițiile și obiceiurile spun că vei fi ”luat de iele”.

Legendele mai spun că ielele răpesc uneori un tânăr frumos, se joacă cu el, apoi îl eliberează. Odată scăpat de iele, tânărul nu trebuie să spună ce a văzut deoarece ar putea fi pedepsit.

Totodată, nu este bine să te urci în pomi sau să vizitezi locuri înalte şi nici să călătoreşti departe de casă. Dacă faci, totuşi, aceste lucruri, pune-ţi în buzunar sau în sân pelin, pentru a te proteja de mânia Ielelor.

Rusalii 2022. Superstiții legate de iele

În popor se considera că Rusaliile sunt văzute ca spirite ale morții, iar cei care evitau să le spună pe acest nume le-au poreclit iele sau zâne rele pentru a le îmbuna. Acestea refuzau să se întoarcă în mormintele lor după ce le-au părăsit la Joimari.

Acestea ar sta pe lângă izvoare și pot lua mințile oamenilor prin cântecele și dansul lor, în timp ce au abilitatea de a-i îmbolnăvi pe cei care le ascultă sau le privesc.

În credința populară se spune că boala este asemănătoare cu o transă și că poate fi înlăturată doar prin puterea dansului călușarilor, un obicei foarte vechi.

Rusalii 2022. Împodobirea casei cu tei

În aceste zile, oamenii își împodobesc gospodăriile cu ramuri de tei, nuc, plop sau stejar pentru a alunga răul și bolile, însă cele mai des folosite sunt ramurile de tei.

Acestea au o simbolistică specială de Rusalii – în popor se consideră că acest copac protejează gospodăriile de grindină sau de iele. Ele erau aduse de flăcăi din pădure, duse la biserică unde erau sfințite, apoi luate acasă de către credincioși și puse la icoane.

Împreună cu ramurile de soc sau de mure, ramurile de tei sunt folosite ca leacuri pentru tot parcursul anului, însă se spune că acestea au puteri vindecătoare doar până la Sânziene.

Rusalii 2022. Ce este bine să faci de Rusalii

În aceste zile, este bine să ungi ușile cu usturoi pentru ca locuinţa să fie păzită de rele şi ghinion tot restul anului. De asemenea, pentru a ţine duhurile rele la distanţă de gospodăriile lor, oamenii îşi pun în case pelin şi usturoi. În zilele de Rusalii, este bine să pui frunze de pelin în toate băuturile pe care le consumi, mai puţin în apă.