Ruptura politică a anului în România! Cele două partide renunță la fuziune în ultimul moment

Răsturnare de situație în politică. Liderul ALDE Dâmbovița, Petre Ionel, spune că membrii ALDE, dar și cei din PRO România „își manifestă dorința de a merge pe drumuri separate” după eșecul de la alegeri.

Fuziunea politică, compromisă pe ultima sută de metri

„România are prioritate! Alegerile generale au fost pierdute, dovadă că fuziunea prin absorbție nu a fost bine primită de către români. Personal, am tras semnalul de alarmă încă de la început, pentru că oamenii nu văd cu ochi buni unirea unor extreme politice, reprezentate de adevărații liberali și renegații socialiști. E clar că nu a fost decât un compromis de ultima oră, deloc de bun augur”, a explicat Petre Ionel, potrivit gândul.ro.

Cele două partide merg pe drumuri separate

Liderul ALDE Dâmbovița afirmă că, în prezent, „membrii ALDE, dar și cei din PRO România își manifestă dorința de a merge pe drumuri separate”.

„Este bine cunoscut faptul că am depus întâmpinare în procesul de fuziune dintre cele două partide, însă am convingerea că fuziunea poate fi denunțată și de comun acord. Politica la fel și legile sunt făcute de oameni pentru oameni! În concluzie, solicit public conducerii celor două partide separea politică prin strângere de mână. Am încredere că se înțelege faptul că altfel nu se poate”, a mai spus acesta.

Cele două formațiuni politice au decis, într-un congres comun, organizat în noiembrie 2020, fuziunea celor două partide. Membrii ALDE au candidat pe listele Pro România la alegerile generale, dar partidul nu a reușit să treacă pragul electoral.

Ce spuneau Ponta și Tăriceanu în Octombrie

Conducerile Pro România și ALDE au decis, în octombrie, înainte de alegerile parlamentare, fuziunea dintre cele două partide din politică. La alegerile parlamentare, candidații ALDE se vor regăsi pe lista Pro România. Noul partid se va numi Pro România Social Liberal, a anunțat Victor Ponta.

„Vrem să jucăm rolul unei busole. Sunt singurii capabili să facem o reală opoziție”, a declarat președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu.

Cele două partide își unesc forțele, după rezultatul slab de la alegerile locale, unde Pro România a obținut puțin sub 5%, iar ALDE sub 3%. Pentru a intra în Parlament, un partid trebuie să treacă pragul de 5%.

Călin Popescu Tăriceanu a precizat că la alegerile parlamentare membrii ALDE vor candida pe lista Pro România, pentru că fuziunea nu va fi gata din punct de vedere juridic. „Repartiția pe listă va fi de 60% – Pro România, 40% – ALDE. Victor Ponta deschide lista la Camera Deputaților în București, eu la Senat”, a declarat președintele ALDE.

„Vrem să le arătăm că au un adversar. După anii 90 România a trecut prin două perioade bune, perioada guvernelor Năstase – Tăriceanu și guvernul Ponta. Acum sutem iar în criză. Dacă alții nu au curajul să oprească drumul spre prăpastie, trebuie să o facem noi. E momentul să ne unim forțele pentru a opri actuala guvernare si să construim o alternativă. Nu sunt niște forțe uriașe, dar experiența comună ne permite să vorbim și să venim cu soluții și cu oameni”, a declarat președintele Pro România, Victor Ponta.

Ulterior, după ce nu au trecut pragul electoral, Victor Ponta și-a anunțat o pauză din viața politică.

Ruptura politică a anului în România! Cele două partide renunță la fuziune în ultimul moment