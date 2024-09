În anul 2000, PSD se afla sub conducerea lui Ion Iliescu, care a obținut un nou mandat de președinte al României, după o confruntare electorală cu liderul PRM, Corneliu Vadim Tudor. Roxana Mînzatu a mărturisit că, în acea perioadă, era concentrată strict pe necesitatea de a-și realiza stagiul de practică, fără a face o evaluare politică aprofundată.

”Da, în 2000, atunci când am intrat eu (în PSD – n.r.), era campanie electorală pentru prezidenţiale. Eu trebuia să fac practică, nu cred că am avut la vremea aceea un alt tip de evaluare. M-am regăsit însă într-un PSD, la vremea aceea al multor profesionişti, nu tineri profesionişti, e drept, dar erau oameni care în zona economică, cel puţin, excelau. Eu, în 2004, am devenit consilier judeţean, fiind şi absolventă de ştiinţe politice, începusem să lucrez şi în domeniul fondurilor de preaderare: SAPARD, PHARE. A existat şi un sistem de cote în 2004, în care tinerii şi femeile erau promovaţi pe primele trei locuri. Devenind consilier judeţean atât de devreme, istoria mea s-a legat de PSD în mod iremediabil. Dar eu am continuat să-mi fac separat cariera în domeniul fondurilor europene, am lucrat în consultanţă, şi în Bucureşti, şi în Bruxelles, şi în Braşov. Am lucrat şi pentru administraţii locale, şi pentru companii private, şi pentru zona de societate civilă, dar mi-am păstrat şi implicarea politică. Însă a fost una foarte graduală. Pas cu pas! Nu am fost o cometă. Consilier judeţean între 2004-2008. În 2009, am fost subprefect pentru 7 luni în guvernarea de atunci. M-am întors în privat. În 2015, am fost propusă secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene, poziţie pe care mi-am dorit-o foarte mult. Am lucrat cu nişte miniştri extraordinari. În 2016, decembrie, am devenit deputat PSD Braşov pentru patru ani şi în interiorul acelui mandat, pe final de mandat Viorica Dăncilă, am devenit şi ministru al fondurilor europene. A fost un mandat scurt, dar în care am încercat să livrez cât de mult am putut”, a explicat Roxana Mînzatu.