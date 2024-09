Roxana Mînzatu a declarat pe 2 septembrie că s-a pregătit timp de două decenii pentru a reprezenta România ca și comisar european și a descris întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca fiind „prietenoasă”.

„A fost o discuţie cordială, aşa cum aş fi făcut şi eu dacă urma să iau în echipă pe cineva. Şi-a dorit doamna von der Leyen ca, dincolo de CV, să vadă persoana, să o simtă, să înţeleagă care este dinamica cu acea persoană şi să vadă care este povestea. Am vorbit despre parcursul meu profesional şi politic. Evident, a avut întrebări despre poziţia de ministru al fondurilor europene şi ce am făcut în în 2019. Am povestit despre descentralizarea fondurilor europene pe care am lansat-o atunci”, a spus Mînzatu la Antena 3.