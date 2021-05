”Anul 2021 a început în forță, mult peste ceea ce ne așteptam. Așa că pregătim proiecte foarte tari alături de clienții noștri. Unele comunicate deja – lansarea Nooka Spaces pe piața din România, proiectul „Ține mingea în joc”, o campanie Mastercard menită să promoveze baschetul în România și performanța la cel mai înalt nivel, care va aduce rezultatele echipei masculine Știința București Baschet U16 mai aproape de fanii acestui sport și de publicul larg. Altele despre care urmează să auziți foarte curând”, a declarat Roxana Dibă, în exclusivitate pentru Capital. Și totuși, cel mai de succes proiect care ar putea fi, am întrebat noi. ” Aici aș alege să discut mai degrabă despre un succes intern, al agenției Golin, mai degrabă decât despre un succes de client. De ce? Pentru că 2020 ne-a răsturnat cu totul realitatea de lucru cu care toți eram obișnuiți. Așa că replierea foarte rapidă, în timp record, de la munca la birou – pe terase, meetinguri la cafea – la cea online este succesul nostru cel mai mare”, ne-a mai spus managing directorul Golin. ”Nu-mi este simplu să aleg, pentru că am lucrat pentru foarte multe companii, din arii extrem de diverse. Dar, de departe, proiectul care mi-a rămas în minte și în suflet din acești 10 ani de Golin este campania „Văru’ te rezolvă”, pentru care am lucrat împreună cu colegii de la MullenLowe. De ce? Pentru că am avut un brief suficient de permisiv pe masă, un client deschis la orice și pentru că Văru’ a reușit să devină popular culture de-a lungul anilor”, a mai precizat Roxana Dibă.

”În viitorul apropiat, hot topicurile aflate pe masa tuturor sunt dezvoltarea AI-ului și prezența tot mai proeminentă în jobul nostru zilnic, big data, augmentation”,

Roxana Dibă, Managing Director Golin România