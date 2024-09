În momentul de față, românii plătesc facturi plafonate la gaze naturale, iar situația va fi foarte diferită după ce va expira măsura de plafonare a prețului la energie. Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, a lansat un avertisment și a explicat că oamenii trebuie să se pregătească.

Specialistul a explicat ce trebuie să facă românii care să se pregătească pentru creșterea de până la 7% a facturilor. Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă a subliniat că există posibilitatea ca facturile românilor să prezinte o ușoară creșterea.

Aceasta este determinată de creșterea prețului gazelor achiziționate de furnizor, spune specialistul.

Cu privire la situația actuală, Dumitru Chisăliță a spus că ceea ce au plătit consumatorii a fost chiar și sub prețul plafonat în ultimul an de zile.

Toate facturile plătite au fost sub 0,31 lei/kWh, prețul gazelor naturale fiind plafonat.

Potrivit specialistului, în momentul de față am asistat la o ușoară creștere a prețului gazelor naturale.

Aceasta se va reflecta și într-o creștere a prețului la gaze naturale pentru consumatorii finali. Este vorba despre o posibilă de creștere de până la 7%.

El a subliniat și că scăderea prețului la gaze se poate face doar prin scăderea costurilor.

„Putem să spunem că, în ultimul an de zile, ceea ce au plătit consumatorii a fost chiar și sub prețul plafonat. Toate facturile plătite au fost sub 0,31 lei/kWh, că este prețul plafonat la gaze naturale. Iar, în momentul de față, am asistat la o ușoară creștere a prețului gazelor naturale, ceea ce, practic, se va reflecta și într-o creștere a prețului la gaze naturale pentru consumatorii finali, deoarece, în momentul de față, așa cum prevede legea, prețul se stabileșe în funcție de costul fiecărui furnizor.

Având în vedere această creștere a prețului gazelor achiziționate de furnizor, cu siguranță va exista o ușoară creștere de până la 7% și pentru consumatorul final. În același timp, trebuie să înțelegem că scăderea prețului la gaze se poate face doar prin scăderea costurilor”, a explicat Dumitru Chisăliță, la România TV.