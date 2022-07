Interesul pentru mașinile second-hand continuă să crească pe fondul producției reduse de mașini, a crizei globale legate de perturbarea lanțurilor de aprovizionare, a dificultăților logistice și a inflației în creștere. Mai mult, pandemia de COVID-19 a schimbat semnificativ așteptările consumatorilor de astăzi.

În acest context, Spotawheel a realizat un studiu despre comportamentul consumatorului și a arătat care sunt tendințele de cumpărare de pe piața de automobile rulate din România.

Conform studiului derulat de Spotawheel, aproape 50% dintre români au declarat că au decis să cumpere o mașină second hand, deoarece nu își permit un vehicul din showroom. În plus, 42% dintre respondenți consideră că achiziția unui vehicul rulat este o bună investiție, fiindcă pierderea de valoare a mașinii este mai mică după un an. De asemenea, perioada lungă de așteptare pentru un automobil comandat direct de la producător este un alt motiv pentru care șoferii preferă achiziția unei mașini rulate (14%).

„Trendul de a trata achiziția unei mașini drept investiție, de a calcula evoluția valorii ei în timp și de a minimiza devalorizarea anuală este unul evident. Acest nou comportament de consum, cât și situația disponibilității globale a mașinilor noi, duc către o creștere rapidă a pieței de mașini rulate.”, a declarat Alex Garciu, Manager de vânzări Spotawheel România.

Ce îi determină pe români să își schimbe mașina?

Sondajul a relevat motivele din spatele deciziei de schimbare a mașinii, printre cei mai importanți factori regăsindu-se: necesitatea înlocuirii cu un model mai nou (47%), dorința de a cumpăra o mașină mai avansată din punct de vedere tehnologic (32,25%), un consum mai eficient de combustibil (16,25%).

Pe de altă parte, aspectele mai puțin importante pentru români în luarea unei astfel de decizii sunt: atractivitatea prețurilor (4,25%), majorarea veniturilor (8,75%) sau impactul negativ pe care vehiculul îl are asupra mediului (13,50%).

Peste jumătate dintre români aleg să plătească în numerar atunci când își cumpără o mașină rulată

Întrebați despre opțiunile de plată preferate pentru achiziția mașinilor rulate, majoritatea respondenților optează pentru plata în numerar (55%). Plata sub formă de trade-in a fost menționată de 21,5% dintre români, fiind urmată de finanțări sau credite (11,8%) și de leasing (7,8%).

Peste 50% dintre respondenți sunt dispuși să plătească suplimentar pentru o mașină inspectată și certificată, potrivit datelor Spotawheel. În schimb, românii nu ar plăti mai mult pentru: posibilitatea de a pune la dispoziție mașina pentru un test drive la adresa indicată (10,8%) sau un proces de plată ușor și rapid (10,8%).

Doar 5,5% dintre șoferi ar fi deschiși să plătească suplimentar pentru facilitarea formalităților legate de achiziționarea unui vehicul și doar 4% dintre aceștia pentru sprijinul unui consilier financiar.

Siguranța este cel mai important criteriu pentru români în alegerea unui automobil second-hand

Conform studiului Spotawheel, peste 65% dintre respondenți au declarat că siguranța este cel mai important factor care influențează alegerea unei mașini. Tehnologia (48,5%) și fiabilitatea (47,5%) sunt următoarele criterii relevante pentru aceștia. Pe următoarele poziții se află confortul (44,5%), consumul redus (39%) și prestigiul mărcii (41%).

La polul opus, oferta de preț (6%), inspecția tehnică (12,5%) și interiorul și exteriorul mașinii (18,5%) sunt factori care cântăresc mai puțin în decizia de achiziție a unui vehicul rulat.

Test drive-ul este momentul cheie care îi ajută pe șoferi să ia o decizie asupra mărcii vehiculului

Sondajul Spotawheel arată că test-drive-ul se bucură de cea mai mare popularitate în rândul clienților, 30% dintre respondenți spunând că acesta este momentul decisiv pentru alegerea mărcii sau modelului mașinii. De asemenea, peste 16% dintre respondenți iau decizia de a cumpăra imediat după testarea automobilului.

Alți factori care influențează alegerea unei mașini sunt interacțiunea cu un vânzător de încredere (11,75%), comparațiile între vehicule (9,75%) sau garanția extinsă (9,5%).

Posibilitatea de retur i-ar încuraja pe șoferi să cumpere mașini online

În ceea ce privește achiziția online, 82% dintre respondenți declară că nu ar cumpăra o mașină online fără test drive sau fără să o vadă în realitate. Totuși, posibilitatea de a returna mașina și rambursarea completă a banilor i-ar determina pe o parte dintre români (34,8%) să ia în calcul achiziția online a unei mașini fără test drive. Accesul la raportul de inspecție tehnică și garanția extinsă reprezintă alte aspecte care i-ar încuraja pe șoferi (10,1%) să cumpere vehicule online.

Studiul comandat de Spotawheel a fost desfășurat pe un eșantion de 400 de persoane. Respondenții care au participat la sondaj au declarat că au cumpărat o mașină rulată în ultimele 6 luni sau că doresc să achiziționeze una în următoarele 6 luni.