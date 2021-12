Români a plafonat, timp de șase luni, prețurile pentru gaze naturale și energie electrică. Drept urmare, statul oferă compensații pentru facturi din dorința ca oamenii să nu simtă așa mult majorările tarifelor.

După finalizarea perioadei de șase luni, prețurile vor fi lăsate libere, ceea ce ar putea reprezenta un șoc pentru populația din țară.

Cine poate beneficia de amânarea facturilor

Oamenii care se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili vor putea beneficia de amânarea facturilor la energie electrică și gaze naturale, aferente perioadei cuprinse între noiembrie 2021 și martie 2022.

– în cazul unei persoane care locuiește singură, venitul lunar trebuie să fie până în 2.053 de lei;

– în cazul unei familii, venitul lunar per membru trebuie să fie de până la 1.386 de lei;

Ce trebuie făcut pentru a obține amânarea plății

Persoanele care pot profita de acest beneficiu, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe, scrie antena3.ro:

– trebuie să informezi furnizorul tău de statului tău de consumator vulnerabil și să ceri amânarea plății facturilor;

– trebuie completat un formular la Primărie, despre sursele de venit și bunurile pe care le deții în locuință;

– facturile pot fi amânate până în aprilie inclusiv;

– în următorele 6 luni trebuie să ajungi cu restanțele la zi;

De ce a crescut prețul energiei electrice și a gazelor naturale

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, consideră că majorarea tariferlor la gaze naturale și energie electrică a fost determinată de anumiți factori externi, dar și liberalizarea haotică a pieței respective.

„România trebuie să înţeleagă faptul că inflaţia noastră are ca sursă inflaţia globală, dar are şi un specific: haosul care s-a produs cu liberalizarea preţurilor la energie electrică şi la gaze naturale. Acest haos a dus la o creştere de 46%. Nicăieri în lume nu există asemenea creştere. Şi nicăieri nu este o situaţie ca la noi cu media avuţiei este cu mult sub media europeană.

A fost un haos un liberalizare şi statul a fost nevoit să intervină cu o lege scoasă de parlament prin care a plafonat preţurile la energie electrică şi la gaze. Este de scurtă durată, nu poţi să plafonezi şi vom vedea că în martie va înceta efectul acestei legi şi va trebui să revenim la preţurile libere”, a spus Adrian Vasilescu la Antena3.