Informații utile pentru pensionari. Preşedintele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), Daniel Baciu, a explicat ce trebuie să facă seniorii pentru a vedea majorările la pensie, chiar dacă nu au primit încă decizia de recalculare.

Așadar, Daniel Baciu a susținut că este vorba despre un calcul simplu. Potrivit explicațiilor oferite de el, se iau numerele de puncte care sunt în ultima decizie de pensionare. Pentru cei care au realizat stagii de cotizare mai mari de 25 de ani, se aplică acele puncte de stabilitate de 0.5 – 0.75 și 1 punct.

Ulterior, acele puncte de stabilitate se adaugă la punctele care deja le au în decizia de pensionare. Va rezulta un număr total de puncte care se înmulțește cu valoare fixă.

Președintele CNPP spune că este vorba despre valoarea punctului de referință. Începând cu 1 ianuarie, acesta are valoarea de 81. Prin acest calcul rezultă noul cuantum al pensiei, spune Daniel Baciu.

„Este foarte simplu. Practic se iau numerele de puncte care sunt în ultima decizie de pensionare pe care o au. Dacă au realizat stagii de cotizare mai mari de 25 de ani, se aplică acele puncte de stabilitate de 0.5 – 0.75 și 1 punct. Acele puncte de stabilitate se adaugă la punctele care deja le au în decizia de pensionare, rezultând un număr total de puncte care se înmulțește cu valoare fixă. Vorbim de valoarea punctului de referință care începând cu 1 ianuarie are valoarea de 81, rezultând noul cuantum al pensiei. Lucrurile sunt destul de clare și foarte simple”, a spus Daniel Baciu la Antena 3 .

De asemenea, el a explicat şi motivul pentru care anumiți pensionari nu vor primi niciun ban în plus la recalculare. Șeful CNPP susține că autoritățile și-ar fi dorit ca recalcularea să rezulte în „echitate”.

„Noi prin această recalculare nu ne-am dorit să crească toate pensiile 100%, pentru că noi cu această recalculare dorim să facem echitate. În primul rând să înlăturăm acele inechități care au fost acumulate de-a lungul timpului. Numai în ultimii 4 ani de zile am avut un indice de corecție foarte avantajos, care pentru cei care au ieșit în ultimii 4 ani de zile total în defavoarea celor care au ieșit înainte de această perioadă. Vorbim despre acele stagii de cotizare diferite care au fost de-a lungul timpului, datorită legislației din momentul respectiv.

Practic din aceeași ca din această cauză avem în momentul de față pensii la contributivitate egală cu cuantumul de pensii diferite în plată. Noi asta am încercat să facem prin această recalculare, să înlăturăm această inechitate care credeți-mă că era foarte deranjantă. Am primit și noi acest feedback din partea pensionarului de-a lungul timpului și cu noua formulă de calcul am ajuns să respectăm un principiu de bun simț la contributivitate egală ar trebui să avem pensii egale în plată”, a completat Daniel Baciu.