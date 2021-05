Fanii Simonei Halep au primit cea mai bună veste. România va găzdui un turneu WTA la Cluj-Napoca, care urmează să aibă loc la începutul lunii august.

Imediat după ce a primit vestea constănțeanca a sărit de bucurie. E a a menționat că speră că vor participa cât mai multe românce la această competiție și susține că la ”Cluj, mereu se face treabă bună”.

„E prima dată când aud despre asta. Când va avea loc? Este un lucru grozav. Sunt cu adevărat fericită să aud. Sper că multe românce vor participa. Va fi ceva minunat deoarece este un turneu bun, iar la Cluj mereu se face treabă bună. Chiar sunt fericită să aud”, a spus Simona Halep.

Întrebată dacă va juca și ea la turneul de la Cluj-Napoca, sportiva a declarat că are alte planuri pentru acea perioadă. Mai exact, Halep urmează să plece la Jocurile Olimpice.

„Cred că voi fi la Jocurile Olimpice atunci”, a răspuns Simona Halep.

De menționat este faptul că turneul va avea loc la Winners Open de la Cluj și face parte din categoria WTA 250. Competița urmează să se deruleze în perioada cuprinsă între 1 și 8 august.

Simona Halep, despre Daniel Dobre

În întreaga sa carieră, Simona Halep a reușit să câștige numeroase titluri alături de Daniel Dobre, iar sportiva are o părere bună despre toți cei alături de care a lucrat în ultimii ani.

Chiar dacă acum s-a reîntors la o colaborare cu acesta, în 2019 sportiva susținea că cei doi nu se mai puteau înțelege, având nevoie de o schimbare pe acest plan.

„Darren și-a dorit mult să continue cu Daniel Dobre, dar la un moment dat ajunsesem să simt nevoia de o schimbare, nici eu nu mai percepeam foarte bine sfaturile lui, nici el nu mai știa cum să mă abordeze și am decis să întrerupem colaborarea. La noi nu este însă că acum începem și acum terminăm, în acești 5-6 ani am tot lucrat, ne-am despărțit, ne-am reunit.

Este un om incredibil, am tot spus-o și o repet, este unul dintre cei mai buni antrenori din România, poate chiar cel mai bun. Am o relație deosebită cu el, nu a fost vorba de o ceartă sau de o neînțelegere, pur și simplu am simțit că trebuie să schimb ceva, să am o voce nouă”, povestea Halep.