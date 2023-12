Dezvăluirile recente ale artistului Grigore Leșe au generat o controversă aprinsă în societatea românească. Acesta afirmă că melodia „Așa-i românul”, cunoscută și îndrăgită în special la manifestările de 1 Decembrie, provine, de fapt, din folclorul maghiar.

Sociologul Gelu Duminică a precizat că sunt multe simboluri românești care sunt, de fapt, împrumutate.

Gelu Duminică exemplifică o serie de elemente, de la sarmale, teatru și opera, până la clădirile simbol ale Bucureștiului și mănăstirile istorice, argumentând că acestea au fost influențate sau construite cu ajutorul străinilor.

„Mai toate «simbolurile» românești sunt împrumutate/ajustate sau create de străini. Sarmalele, teatrul, micii, opera, sistemul de sănătate, ciorba de burtă, podul de la Cernavodă, clădirile simbol ale Bucureștiului (ateneu, palatul regal, Peleș, clădirile art-nouveau, etc), chiar și mănăstirile istorice care au fost clădite cu arhitecți străini și cu forța de muncă a robilor romi, toate astea și multe altele sunt datorită «veneticilor»”, spune acesta.

El subliniază că, într-un context global, România a fost adesea un jucător minor, iar marile evenimente din istoria țării au avut loc într-un peisaj mondial în care am fost, de multe ori, subalterni.

Sociologul remarcă că țara a capitulat și a semnat tratate umilitoare chiar după victoriile din Moldova, iar anumite momente cheie, precum Marea Unire de la 1918 și Revoluția din 1989, au avut loc într-un context global în care România a avut un rol secundar. El subliniază că idealul purității etnice nu există și că identitatea românească este complexă și influențată de diverse contribuții externe.

„Chiar și Revoluția de la 1848, războiul de independență, Marea Unire de la 1918 și Revoluția din 1989, etc, au fost posibile intr-un context global în care noi am fost jucători minori (pentru cine nu știe, spre exemplu, România a capitulat după marile victorii din Moldova semnând un tratat de pace umilitor la Buftea, fiind puși la masa „învingătorilor” datorită eforturilor Casei Regale și după ce am denunțat tratatul de pace chiar înainte ca Războiul să se termine).

În plus, nu trebuie să uităm că atât de mândri am fost de Marea Unire încât toți cei care au avut un rol în acest mare act politic au sfârșit tragic în închisorile comuniste de la Sighet și Aiud”, a mai spus acesta.