România U21-Germania U21! Final de meci dramatic: Două goluri înscrise în prelungiri

România U21-Germania U21! Final de meci dramatic: Două goluri înscrise în prelungiri. Tricolorii cei mai buni nu au reușit încă o minune în semifinalele EURO 2019 sub 21 de ani. Am condus Germania cu 2-1, dar am pierdut pe final de meci. A fost 4-2 pentru Germania după un meci dramatic.