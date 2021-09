Postarea lui Vlad Voiculescu:

„România este astăzi în top 5 mondial atât după numărul infectărilor cât și după numărul de decese.

Numărul 4 în lume la numărul de infectări (în condițiile în care mii de teste sunt încă nealocate);

Numărul 4 în lume la numărul de decese.

Suntem în top 5 mondial alături de țări cu o populație de cel puțin 3,5 ori mai numeroasă.

– Rusia are o populație de 146 milioane.

– Filipine are o populație de 110 milioane.

– Iran are o populație de 84 milioane.

– Tailanda are o populație de 70 milioane.

„România normală” promisă a fost în ultimele luni un stat complet iresponsabil față de proprii cetățeni.

Nicio altă țară din UE nu are o rată de vaccinare mai dezastruos de mică decât noi, în consecință primul stat membru din UE este doar pe locul 18 după numărul de decese (Polonia: 29 decese).

Florin Cîțu nu doar că ar fi trebuit să își dea singur demisia pentru nenorocirea în care ne-a adus. Într-o Românie normală, așa cum le-a fost promisă românilor, un premier care își asumă cel mai mare eșec de sănătate publică de după revoluție ar trebui pur și simplu să se retragă spășit din politică.

În zilele cât mai stă acolo, ar face bine să înceteze cu manipularea datelor pandemiei și să solicite de urgență ajutor internațional! Din fericire acum sunt țări care vor putea să ne ajute – ei au știut să își protejeze populația, sistemul sanitar și economia.”, a scris fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Precizăm însă că ulterior, la ora redactării acestui material, după ce şi alte ţări şi-au raportat probabil datele zilnice privind infectările şi decesele, România se afla pe locul 7 la nivel mondial la numărul de cazuri noi în ultimele 24 de ore şi pe locul 6 la decese noi, potrivit Worldometers.info.

Bilanț COVID 28 septembrie

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 11.049 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 182 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 36.658 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 27.09.2021 (10:00) – 28.09.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 208 decese (99 bărbați și 109 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea și Municipiul București.

