România, printre țările din Uniunea Europeană cu cea mai mare acoperire a internetului de mare viteză din UE

În cursul zilei de luni, Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) a venit cu noi date referitoare la internetul de mare viteză din gospodăriile din Uniunea Europeană.

Noile date relevă faptul că 70% dintre gospodăriile din blocul comunitar au beneficiat, anul trecut, de internet de mare viteză, în creștere cu 16 procente față de anul 2013.

Datele arată că țările cu o acoperire mai largă a internetului de mare viteză sunt:

Malta – 100%

Luxemburg – 96%

Danemarca – 95%

Spania – 94%

Letonia – 90,7%

Țările de Jos.- 90,6%

Portugalia – 90,5%

Irlanda – 88,7%

România 87,1%

Eurostat arată și care au fost țările cu cea mai mică acoperire a internetului de mare viteză. Astfel, la polul opus avem:

Grecia – 20%

Cipru – 41%

Italia – 44%

Instrument cheie de finanțare al UE

Amintim că anul trecut, Comisia Europeană a adoptat primul program de lucru pentru componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE Digital). Acesta definește domeniul de aplicare și obiectivele acțiunilor sprijinite de Uniunea Europeană, ele fiind necesare pentru îmbunătățirea infrastructurilor de conectivitate digitală ale Europei.

MIE înseamnă beneficii pentru cetățenii din toate statele membre, deoarece facilitează călătoriile și le face mai ecologice, sporește securitatea energetică a Europei, permițând, în același timp, utilizarea pe scară mai largă a surselor regenerabile de energie și facilitează interacțiunea transfrontalieră între administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni.

MIE este împărțit în trei sectoare: transport, energie și sectorul digital.

Printre prioritățile-cheie ale MIE se numără facilitarea și consolidarea sinergiilor dintre cele trei sectoare. Acțiunile intersectoriale pot permite optimizarea costurilor sau a rezultatelor prin punerea în comun a resurselor financiare, tehnice sau umane, sporind astfel eficacitatea finanțării UE.

MIE energie: O infrastructură energetică conectată, modernă, sigură și inteligentă va fi esențială pentru punerea în aplicare a programului european Green DealSearch for available translations of the preceding Cadrul rețelelor transeuropene de energie (TEN-E) va fi un factor-cheie pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare ale Uniunii pentru 2030 și 2050, contribuind în același timp la integrarea sectorului și a pieței, la securitatea aprovizionării și la concurență.

MIE transport: Mecanismul Conectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF) pentru transporturi este instrumentul de finanțare pentru realizarea politicii europene în domeniul infrastructurii de transport. Acesta are ca scop sprijinirea investițiilor în construirea de noi infrastructuri de transport în Europa sau în reabilitarea și modernizarea celor existente.

MIE digital: Partea digitală a mecanismului Conectarea Europei este gestionată de Agenția Executivă pentru Sănătate și Tehnologie Digitală (HaDEA), se arată arată pe site-ul oficial al Comisiei Europene.