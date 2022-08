Diana Șoșoacă a șocat pe toată lumea. Pe lângă cariera pe care o are în politică și avocatură, se pare că senatoarea mai are o pasiune pe care mulți nu o știau. Mai exact, se pare că Diana Șoșoacă adoră să cânte, iar acest lucru este confirmat de ultimul filmuleț apărut cu aceasta pe rețelele de socializare.

Diana Șoșoacă s-a filmat în timp ce interpreta piesa „Mărioara de la Gorj”, iar clipul a devenit viral pe internet. Deși senatoarea pare mândră de prestația sa, în imaginile surprinse sunt persoane care nu par atât de încântate de talentul său.

Diana Șoșoacă s-a apucat de cântat

În clipul video care a devenit viral, un copil își acoperă urechile, vizibil deranjat de vocea puternică a senatoarei. Și internauții au reacționat la videoclipul postat, iar comentariile nu sunt în favoarea senatoarei.

„Poluare fonică nu glumă. Traumatizează săracul copil de lângă ea care își tine urechile astupate ca să nu audă guițatul”, a scris un internaut. „Propun ca acesta să fie noul sunet Ro-Alert„, a mai adăugat altul.

Diana Șoșoacă, datorii de zeci de mii de euro la ANAF

Amintim faptul că deși este prezentă la multe evenimente, Diana Șoșoacă se confruntă cu probleme destul de mari din punct de vedere financiar. Senatoarea a recunoscut acum ceva timp că ar avea de plătit o datorie de circa 30.000 de euro, însă susține că suma nu este altceva decât o” încercare a adversarilor săi politici” care are ca scop intimidarea.

Evident, Diana Șoșoacă nu are însă de gând să lase lucrurile așa și a anunțat că a depus deja peste 100 de pagini în instanță și a amintit și că a câștigat procesele pentru nepurtarea măștii, amintind de decizia CCR conform căreia amenzile din acea perioadă au fost neconstituționale.

În același timp în urmă cu câteva săptămâni, senatoarea mai precizat că acesta ar fi fost ”un ordin politic” și că se dorește ca ea să rămână fără casă, sau fără mașină doar pentru a nu mai vorbi.

„E vorba despre aproximativ 30.000 de euro. Am depus în instanță peste 100 de pagini. În afară de faptul că am câștigat procesele pentru nepurtarea măștii, există și o decizie a Curții Constituționale, care a declarat neconstituționale amenzile pentru mască. Eu nu cred în întâmplări. Știu că vor să mă lase fără casă, fără mașină, să îmi închidă gura. Am informații că este un ordin politic.”, declarase anterior senatoarea.