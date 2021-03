Carta Albă a Apărării, întocmită de către Ministerul Apărării Naţionale şi aprobată recent de către Guvernul României, prevede cheltuieli de peste 5,3 miliarde de lei (circa 1,09 miliarde de euro) în acest an pentru “achiziţii de echipamente majore”.

Ministerul Apărării, dar şi Ministerul de Interne ar putea cumpăra elicoptere Black Hawk

Aceste sume alocate pentru achiziţiile de tehnică militară cresc în fiecare an, iar MapN estimează că se va ajunge la peste 8,7 miliarde de lei în anul 2024. Achiziţiile pe care ministerul le are în plan vizează maşini blindate, avioane multirol, elicoptere, vânătoare de mine, corvete, sisteme de comandă şi control compatibile NATO sau sisteme de rachete sol-aer.

Una dintre variantele de top pentru care România poate opta atunci când vine vorba de elicoptere este familia Sikorsky S-70, din care face parte celebrul model Black Hawk aflat în dotarea armatei SUA şi a multor alte ţări de pe glob. Sikorsky Aircraft este un producător american de aeronave înfiinţat în anul 1923 şi achiziţionat în noiembrie 2015 de către gigantul Lockheed Martin.

30 de elicoptere Black Hawk ale Forţelor Terestre SUA se află în România în perioada 24 februarie – 5 martie. Ele vor efectua exerciţii de antrenament la Baza Mihail Kogălniceanu, în cadrul operaţiunilor “Atlantic Resolve” ale militarilor americani din Europa.

Aparat de zbor construit după normele militare

Deşi varianta militară Black Hawk este cea mai cunoscută publicului larg, acest elicopter multirol este perfect adaptat pentru a fi folosit într-o gamă variată de situaţii de către instituţiile şi autorităţile civile. Doi piloţi de la PZL Mielec, subsidiara Sikorsky din Polonia, ce au mii de ore de zbor pe elicopterele Black Hawk, au prezentat presei din România avantajele acestui tip de aeronavă.

Aparatele din familia S-70 sunt printre puţinele elicoptere multirol din lume care au fost proiectate de la început în ideea de a fi un aparat de zbor militar, iar asta se traduce prin norme de proiectare mult mai stricte decât în cazul aparatelor civile. Spre exemplu, normele militare pentru evacuarea elicopterului în caz de accident impun ca toate persoanele să poată părăsi aeronava în 30 de secunde, cu jumătate dintre uşi sau ferestre blocate. În schimb, normele civile stipulează 90 de secunde cu toate căile de acces disponibile.

Principalele avantaje ale S-70 Black Hawk

Având în vedere rădăcinile militare ale modelului S-70 Black Hawk, pe care uzina din Polonia îl propune pentru România, ies în evidenţă trei aspecte importante:

1 ) Structura elicopterului este mult mai puternică decât a majorităţii aparatelor de zbor civile. S-70 Black Hawk se poate ridica de la sol cu o încărcătură mult mai mare, fie că vorbim despre cargo la interior sau la exteriorul elicopterului, el putând decola cu peste 4.000 kg ataşate sub elicopter. În plus, dacă nu are o încărcătura prea mare, aparatul poate opera în caz de urgenţă şi cu un singur motor, din cele două cu care este echipat.

2 ) Limitările tehnice ale elicopterului sunt cu mult peste condiţiile de zbor pe care le pot întâlni piloţii pe teren, fie că vorbim despre putere sau limitări mecanice şi aerodinamice. Elicopterele S-70 Black Hawk pot ateriza pe un teren cu o înclinaţie de 15 grade, pe când normele civile impun posibilitatea aterizării la 7 grade. În plus, aceste aparate se comportă foarte bine în condiţii de vânt puternic, în apropierea solului. După ce uraganul Katrina a devastat Statele Unite în 2005, unul dintre primele aparate de zbor care a putut interveni în zonă a fost Black Hawk.

Piloţii polonezi au mai vorbit şi despre sistemul foarte puternic de amortizare al trenului de aterizare, sistem în două trepte cu o lungime de circa 2 metri. Acesta permite unui pilot să efectueze aterizări mult mai “brutale”, cu viteze de până la 9 metri/secundă, fără că aparatul să sufere vreo avarie, în timp ce normele aeronautice civile impun mai puţin de 5 m/s.

În teren, asta se traduce prin posibilitatea unei aterizări extrem de rapide, pilotul nemaifiind nevoit să stabilizeze mai întâi elicopterul deasupra solului, pentru ca apoi să coboare încet pe pământ. Un alt avantaj în acest caz este si design-ul cu roata plasată la coada elicopterului, în loc de una în partea din faţă, care este în general soluţia cea mai populară pentru aparatele din această clasă.

3 ) Sistemele de redundanţă sunt mai numeroase la S-70 Black Hawk decât la aparatele civile, astfel că elicopterul este în siguranţă chiar şi în cazul unor defecţiuni, pentru că sistemele de rezervă preiau funcţia celor principale. Normele civile impun dublarea anumitor sisteme de siguranţă, însă în cazul Black Hawk există sisteme de protecţie care se triplează sau chiar şi mai mult, în cazul unora dintre ele.

Toate aceste elemente fac ca acest tip de elicopter multirol să poată concura fără probleme cu aparatele de zbor specializate pe un singur tip de misiune.

Pe lângă misiunile în scop militar, Black Hawk poate fi folosit şi în misiuni de transport de personal sau mărfuri, evacuări militare, misiuni de tip căutare&salvare, transport cargo ataşat sub elicopter sau misiuni de stingere a incendiilor (poate transporta 3.000 – 4.000 de litri de apă).

Un mare avantaj este că S-70 Black Hawk poate fi adaptat extrem de uşor la diversele tipuri de misiuni pe care le poate executa, astfel că un singur elicopter poate executa operaţiuni diferite într-o singură zi. În plus, rădăcinile militare ale aparatului de zbor implică faptul că lucrările de mentenanţă pot avea loc cu uşurinţă chiar şi în teren, nefiind nevoie neapărat de o infrastructură dedicată.

Sursă foto principală: Wikipedia/U.S. Army