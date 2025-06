România se află într-o situație delicată din punct de vedere economic, avertizează Ilie Bolojan, liderul PNL. Printr-o postare pe rețelele sociale, acesta a explicat că deficitul bugetar uriaș pune o presiune imensă pe bugetul statului. Dacă situația nu este remediată, țara riscă să nu mai poată accesa împrumuturi, ceea ce ar duce la o criză severă. Declarațiile sale vin în contextul în care România înregistrează cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Ilie Bolojan atrage atenția asupra poziției delicate în care se află România din punct de vedere economic. Deficitul bugetar reprezintă diferența dintre veniturile încasate de stat și sumele cheltuite.

România se află acum într-o poziție extrem de vulnerabilă în acest clasament. Cu un deficit de 9,3% din PIB, țara ocupă primul loc între statele membre ale Uniunii Europene.

Ilie Bolojan a publicat și un grafic relevant în acest sens, care ilustrează proporția uriașă a deficitului. Situația este una gravă, mai ales pentru stabilitatea economică a României. Datele arată o discrepanță semnificativă între cheltuielile publice și veniturile obținute de stat.

Acest dezechilibru riscă să afecteze încrederea investitorilor și a instituțiilor internaționale. O eventuală incapacitate de plată ar produce efecte majore asupra economiei interne și relațiilor externe.

De mai mulți ani, statul cheltuie mult mai mult decât încasează. Așa am ajuns ca anul trecut să avem cel mai mare deficit bugetar din țările europene, de 9,3% din Produsul Intern Brut al României (graficul alăturat), practic din tot ce se produce in țară.

Cheltuielile statului român au depășit cu mult nivelul veniturilor încasate în ultimii ani. Potrivit lui Ilie Bolojan, anul trecut România a încasat aproximativ 575 de miliarde de lei. În schimb, cheltuielile totale au depășit 727 de miliarde de lei, rezultând un minus de 152 de miliarde.

Această diferență a fost acoperită prin împrumuturi succesive contractate de Guvern. Fiecare an a adus noi credite, cu valori tot mai ridicate. Practic, România a supraviețuit financiar prin rostogolirea datoriilor către viitor.

Dacă acest ritm se menține, avertizează Bolojan, există riscul real ca România să nu mai poată obține finanțări externe. O astfel de situație ar echivala cu intrarea țării în incapacitate de plată.

„De exemplu, anul trecut am încasat 575 de miliarde lei și am cheltuit 727 de miliarde, cu 152 de miliarde în plus (ultimele coloane din grafic)”, mai spune el.

România nu poate continua în acest ritm al cheltuielilor fără acoperire în venituri, susține liderul PNL. Ilie Bolojan avertizează că, în lipsa unei schimbări de direcție, România va ajunge în imposibilitatea de a-și onora obligațiile financiare.

Împrumuturile contractate până acum au acoperit diferențele bugetare, dar această soluție nu mai este sustenabilă. În lipsa unor măsuri rapide, statul riscă să nu mai poată accesa piețele financiare internaționale.

„Această diferența a fost acoperită, an de an, din împrumuturi contractate de guvern, iar în fiecare an creditele au fost tot mai mari. Nu mai putem continua așa, pentru că am ajunge să nu mai fim împrumutați și am intra în incapacitate de plată”, încheie liderul PNL mesajul.