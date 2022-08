După ce cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a precizat că susține aderarea României la Spațiul Schengen, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu a ținut să transmită un mesaj de mulțumire administrației de la Berlin.

„Vești excelente! Pe baza îndeplinirii de către noi a criteriilor de aderare la Schengen, eforturile politice și diplomatice ale României vor continua pentru a sprijini atingerea acestui obiectiv extrem de important pentru cetățenii români! Vă mulțumim Annalena Baerbock!”, a fost mesajul ministrului Bogdan Aurescu pentru ministrul de Externe al Germaniei, Annalena Baerbock.

Excellent news! Based on our fulfilling of the #Schengen 🇪🇺 accession criteria, the Romanian🇷🇴 political and diplomatic efforts will continue in order to support achieving this highly important goal for the Romanian citizens! Thank you, @ABaerbock ! https://t.co/kyxKi4bBpE

La rândul său, președintele României, Klaus Iohannis, a salutat și el anuțul făcut de cancelarul Germaniei Olaf Scholz cu privire la aderarea României la spațiul Schengen.

„Salut anunțul făcut astăzi în Praga de cancelarul Olaf Scholz cu privire la sprijinul Germaniei pentru aderarea la Schengen a României – un obiectiv strategic al țării mele, care îndeplinește în mod clar toate cerințele tehnice. Îi mulțumesc pentru angajamentul său personal!”, a scris Klaus Iohannis pe pagina sa de Twitter.

I welcome the announcement today in #Prague by 🇩🇪 @Bundeskanzler @OlafScholz regarding Germany’s support for the #Schengen accession of Romania🇷🇴 – a strategic objective of my country, which clearly fulfils all technical requirements. I thank him for his personal commitment!

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) August 29, 2022