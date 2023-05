Angel Tîlvăr a vorbit despre prioritățile pentru înzestrarea Armatei Române cu tehnică performantă și cu armament modern

,,Așa cum am spus, suntem interesați ca Armata Română să aibă cele mai bune capabilități care să îi permită să-și exercite atribuțiile și să-și ducă la bun sfârșit misiunile încredințate. Vreau să încep prin a sublinia faptul că a fost important că în ultimii șase ani am avut 2% din produsul intern brut pentru apărare, pentru că eu consider că n-a fost o cheltuială, ci o investiție. (…)

apabilități care din punct de vedere tehnologic sunt de vârf și a contat faptul că atât parlamentul, cât și societatea românească în ansamblul său a înțeles aceste nevoi și le-a susținut”, a declarat Angel Tîlvăr.

Ministrul Apărării a subliniat că ieri au primit aprobare pentru tancurile principal de luptă, care au o valoare estimată de aproximativ un miliard euro.

,,Vreau să încep prin a mulțumi prin intermediul dumneavoastră colegilor din Parlamentul României pentru că, iată, ieri /…/ să obținem aprobarea Parlamentul României pentru că, așa cum știți foarte bine, dar o spun și pentru cei care ne urmăresc, pentru achiziții care depășesc 100 de milioane, statul român a prevăzut proceduri clare, una din ele fiind aprobarea prealabilă a Parlamentului României și este normal să fie așa.

Ieri am primit aprobare pentru tancul principal de luptă, care are o valoare estimată de aproximativ un miliard euro, pentru vânătorul de mine din clasa Sandown, care are o valoare de aproximativ 150 de milioane, pentru submarin, pentru proiectul legat de submarin, din clasa „Scorpion”, cu o valoare de două miliarde de euro și modernizarea navei purtătoare de rachete, extrem de necesară forțelor navale românești. Deci, iată o veste bună din punctul nostru de vedere”, a subliniat Ministrul Apărării, în cadrul unei emisiuni de la Antena 3.

Acesta a adus în discuție și aprobarea pentru sistemul integrat de arme.

,,Totodată, de la începutul anului, am obținut aprobarea prealabilă pentru sistemul integrat de arme, care este necesar forțelor terestre, maşini de luptă, infanterie pe şenile MLI, care are o valoare de aproximativ trei miliarde, 2.995 de milioane, ceva de genul ăsta acesta, dar probabil trei miliarde, un sistem de obuziere cu calibrul 155, calibru aliat, calibru NATO, care este extrem de util pentru rachete de tip aer-aer, deci muniție pentru F-16, cu o rază medie de acțiune și cred că acestea sunt, şi cu rază lungă de acțiune și dirjată prin infraroșu. Deci, de la începutul anului, avem aprobare pentru aceste proiecte”, a adăugat Tîlvăr.

Angel Tîlvăr, despre avioanele extrem de performante F-35

,,În primul rând, vreau să spun că ieri avioanele MIG-21 Lancer au zburat pentru ultima oară. Am fost la Baza 86 și am onorat pe cei care de-a lungul vremii au servit pe acest echipament și putem spune că de la acest moment încolo Armata României are F-16, va avea în continuare spre sfârșitul anului, pe lângă ceea ce avem achiziționat deja, va avea încă în jur de opt sau 10 aparate, urmând ca anul viitor şi în următorii ani să putem să achiziționăm un număr suficient, care să ne permită să ne efectuăm misiunile încredințate.

Pe de altă parte, F-35, care este conceptul de vârf la ora actuală pe plan mondial, a primit din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să zicem aşa, verde pentru derulare, iar acum, colegii mei din cadrul MApN, din cadrul Direcţiei Generale de Armamente, evaluează felul în care putem integra această capabilitate extraordinară, şi nu folosesc întâmplător acest cuvânt, pentru că aşa cum ştiţi şi aşa cum şi dumneavoastră aţi exprimat nu o dată, avem interesul ca şi industria din România să poată fi implicată în programele de înzestrare şi o facem sau Ministerul Economiei cu care lucrăm o face ori de câte ori este posibil. Deci ne dorim acest lucru pentru F-35, pentru că ne situează undeva în vârful lanțului trofic din punct de vedere al înzestrării cu astfel de capabilităţi”, a spus ministrul.

Ministrul Apărării a mai vorbit despre înzestrarea forțelor aeriene din România cu un avion F30. În ce an s-ar putea întâmpla acest lucru?

,,Avem situații care ne trimit la 2029, alte situații care ne trimit la 2030.

În general, eu evit să dau date foarte clare, pentru că evit și să nu mă țin de cuvânt atunci când… dar acesta este intervalul pe care îmi permit să-l aduc în discuție, pentru că, în discuțiile pe care le-am avut cu principalii mei colaboratori aici și cu șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, acesta a fost anul care s-a părut potrivit pentru a fi menționat ca an în care vor putea fi operaționale”, a încheiat Angel Tîlvăr.