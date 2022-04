Rusia, avertisment dur pentru Occident: Nu sunt bani, nu este nici gaz

„Nu vom face acțiuni de binefacere! Cine nu plătește, i se taie gazul! Peste 5500 de sancțiuni și să așteaptă doar să încasăm?”, a spus ambasadorul Rusiei în România, Valery Kuzmin, într-o conferință de presă.

Valery Kuzmin a explicat că statele europene „neprietenoase” trebuie să plătească importurile de gaze naturale în ruble rusești, conform decretului prezidențial.

„Este nevoie de ceva timp pentru a rezolva problema privind plata gazelor. În plus, această decizie are un caracter principial, bazată fiind pe atitudinea noastră față de cele 5500 de sancțiuni occidentale adoptate împotriva Rusiei și este greu de presupus că va fi revizuită. Occidentul nu are de gând să revizuiască aceste sancțiuni, ba amenință cu cele noi.

Dacă va fi, în acest caz, oprit gazul dacă nu vom primi plata? Va fi. Am formulat deja acest răspuns într-o formă aforistică: Nu sunt bani, nu este nici gaz.

Nu avem nici un motiv pentru a continua această acțiune de binefacere în privința Occidentului, care ne-a declarat inamic și încearcă să frâneze dezvoltarea noastră, nutrind pentru noi cele mai sumbre și inacceptabile obiective”, a completat Valery Kuzmin.

Reamintim că joi, 31 martie, președintele rus a susținut un discurs în care a anunțat că toți clienții străini care cumpără gaz rusesc trebuie să îl plătească în ruble începând cu 1 aprilie.

Se aplică de vineri, 1 aprilie! Putin a spus-o clar. Este valabil pentru toată lumea

Într-un discurs transmis de televiziune, Vladimir Putin a anunțat că a semnat decretul prin care gazul rusesc va trebui plătit în ruble începând de vinerea aceasta, scrie Reuters.

„Pentru a achiziţiona gaz natural rusesc, trebuie să deschidă conturi în ruble în bănci ruseşti. Din aceste conturi se vor face plăţi pentru gazul livrat începând de mâine (vineri – n.r.)”, a declarat Vladimir Putin.

De asemenea, liderul de la Kremlin a declarat că dacă plățile nu vor fi făcute, atunci contractele existente vor fi întrerupte.

„Dacă astfel de plăţi nu sunt făcute, vom considera că nu sunt respectate obligaţiile de plată de către cumpărători, cu toate consecinţele care decurg din asta. Nimeni nu ne vinde nouă nimic pe gratis şi nici noi nu vom face acte de caritate – asta înseamnă că contractele existente vor fi întrerupte”, a mai spus Vladimir Putin.

Decizia președintelui Rusiei a dus la o apreciere a rublei, după ce aceasta a ajuns la minime istorice din cauza sancțiunilor impuse de Occident, pe fondul războiului din Ucraina.

De cealaltă parte, companiile și guvernele occidentale nu sunt de acord cu mișcarea lui Vladimir Putin și resping decizia, precizând că aceasta încalcă contractele actuale care sunt în dolari sau în euro.

Kremlinul spunea că trecerea va fi treptată

Cu o zi în urmă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, preciza că țările care importă gaze rusești nu vor trebui să le plătească imediat în ruble, trecerea fiind una treptată.

„Aşa cum am discutat înainte, plăţile şi livrarea sunt un proces ce consumă timp (…). Asta nu înseamnă că livrarea de mâine trebuie plătită (în ruble). Din punct de vedere tehnologic, acesta este un proces prelungit”, spune purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.