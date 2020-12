Fostul consilier al lui Ludovic Orban, deputatul PNL Virgil Guran, are o previziune sumbră cu privire la viitorul Primăriilor din întreaga țară. Acesta a declarat că este extrem de necesar să fie învestit un Guvern plin până la sfârșitul anului.

În caz contrar, Virgil Guran susține că 20% din primării vor intra în faliment.

Totodată, Guran a explicat că este nevoie de emiterea unei Ordonanțe de Urgență, pe care o poate adopta doar un Guvern plin, în domeniul fondurilor din PNDL și a contribuțiilor pe care trebuie să le achite primăriile.

„Sunt peste 1.000 de primării care ar trebui să dea 6,5 miliarde de lei, dacă nu se dă OUG până la sfârșitul anului, 20% din primăriile României vor da faliment”, a declarat liberalul.

Afirmațiile fostului consilier au fost făcute în contextul blocajului în negocierile între PNL, USR PLUS și UDMR.

Virgil Guran îi ia apărarea lui Ludovic Orban

Virgil Guran a fost printre primele persoane care a reacționat după ce premierul Ludovic Orban a demisionat din funcție. El preciza atunci că demisia lui Ludovic Orban a fost luată din orgoliu, ca urmare a rezultatului alegerilor parlamentare, deși acesta a fost sfătuit de colegii din PNL să nu plece din funcție.

De asemenea, el susținea că liderul PNL este o persoană responsabilă, dar și orgolioasă în acealași timp.

„Eu am discutat cu Ludovic și i-am spus că nu este cazul în momentul de față să își dea demisia pentru că rezultatul a fost generat probabil și de o nemulțumire, așa cum se întâmplă totdeauna când ești la guvernare. O să vadă toți cei care sunt la guvernare că atunci când se apropie de alegeri se depreciază imaginea, că așa se întâmplă, așa e de obicei.

Ludovic este un om responsabil și orgolios în același timp. A spus ‘eu am dus partidul și am câștigat toate alegerile cât am fost președinte. Am pierdut aceste alegeri, îmi dau demisia’. Nu a înțeles că asta se poate întâmpla oricărui președinte de partid, oricărui prim-ministru și nu a vrut efectiv să accepte acest lucru. A spus ‘nu am câștigat, îmi dau demisia de onoare”, a spus Guran.