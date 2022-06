România face un pas important în aderarea la Spațiul Schengen. Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul Cristian Bușoi anunță că în cadrul congresului PPE de la Rotterdam fost votată o rezoluție privind susținerea aderării României, Bulgariei și Croației la Spațiul Schengen.

Totodată, el a subliniat faptul că în prezent, atât România cât și Croația și Bulgaria îndeplinesc ”încă de câțiva ani”, toate condițiile pentru a adera la Schengen. Printre acestea, el a enumerat criteriile tehnice, dar și securizarea granițelor.

Europarlamentarul a mai adăugat că România are și un echipament modern, iar structurile de la frontieră sunt profesioniste. Cristian Bușoi a amintit și de criza refugiaților din Ucraina, pe care țara noastră a reușit să o gestioneze rapid, făcându-și datoria de țară membră a UE.

România îndeplinește toate criteriile tehnice

„La congresul Partidului Popular European (PPE) de la Rotterdam, am votat o rezoluție pentru susținerea aderării României, Bulgariei și Croației la Spațiul Schengen.

Împreună cu colegii mei, am obținut din partea Congresului votarea unui amendament al #PNL, care menționează explicit că România, Croația și Bulgaria îndeplinesc toate condițiile pentru a adera la Schengen.

Îndeplinim toate criteriile tehnice, încă de câțiva ani. Am dovedit că știm să securizăm granițele, avem echipament modern, iar structurile de frontieră sunt profesioniste. Am demonstrat pe întreaga perioadă a crizei refugiaților ucraineni că putem face față provocărilor multiple. Am fost ospitalieri, dar, în același timp, am respectat prevederile internaționale și ca primă țară de frontieră a UE ne-am făcut datoria”, a scris Cristian Bușoi.

România, Croația și Bulgaria merită să se bucure de toate beneficiile UE

El a mai precizat că România, Bulgaria, dar și Croația au tot dreptul să se bucure de toate beneficiile aderării la UE și că speră ca rezoluția votată astăzi să devină și reglementare a UE, astfel încât toate cele trei țări să poată să facă parte din Spațiul Schengen.

„Avem tot dreptul să ne bucurăm de toate beneficiile aparteneței la UE. Așteptăm ca rezoluția votată astăzi să devină și reglememtare a UE, iar România să facă parte din Schengen! România, Bulgaria, Croația trebuie să fie parte a Schengen!”, se mai arată în postarea publicată de europarlamentarul Cristian Bușoi pe Facebook.