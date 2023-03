Invitat în cadrul unei emisiuni televizate la Digi 24, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat că ar trebui ca în componența guvernamentală să existe Ministerul Afacerilor Europene.

„Cred că mai important este să nu repetăm greşelile. Am avut un insucces cu aderarea la spaţiul Schengen, indiferent cum vrem noi să o prezentăm sau să o coafăm şi trebuie să vedem de ce am avut acest insucces şi ce nu a funcţionat. Eu astăzi am avut privilegiul să stau de vorbă cu domnul profesor Vasile Puşcaş, este un specialist recunoscut, omul care de fapt a împins lucrurile către Uniunea Europeană. Mi-a zis că a fost o greşeală majoră când în guvernul României nu a mai existat Ministerul Afacerilor Europene”, spune liderul social-democrat.

În toate statele mai dezvoltate se găsește acest minister

Miercuri seara, Marcel Ciolacu a spus că Ministerul Afacerilor Europene se găsește în toate statele mai dezvoltate decât România.

”Peste tot, în toate guvernele din Europa, în statele mai dezvoltate economic decât România se găseşte acest minister. Poate atributul nu ar fi trebuit să fie al Ministerului de Externe de negociere de aderare la spaţiul Schengen, poate acest atribut ar fi trebuit să fie al Ministerului Afacerilor Europene. (…) Din punctul meu de vedere Ministerul Afacerilor Europene ar trebui să existe în componenţa guvernamentală scoţând sau făcând o reducere a unuia sau două ministere”, a spus președintele Partidului Social Democrat (PSD), în cadrul emisiunii de la Digi 24.

Va avea loc o discuție în coaliție cu privire la un astfel de minister

Marcel Ciolacu a mai spus, miercuri seara, că va avea loc o discuție în coaliție cu privire la înființarea unui Minister al Afacerilor Europene.

De asemenea, președintele Partidului Social Democrat (PSD) a fost întrebat dacă actualul ministru de Externe, Bogdan Aurescu, mai are sau nu loc în guvern după rotaţia premierilor.

În context, Marcel Ciolacu a precizat că ”înainte de rotaţie, în luna mai, mai mult ca sigur că în interiorul coaliţiei prim-ministrul va prezenta o evaluare a miniştrilor, de unde vom pleca cu aceste discuţii”.