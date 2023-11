Rusia a fost pusă la punct de România! Radu Filip, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe din România, i-a dat o replică foarte dură omologului său din Rusia, Mariei Zaharova. Disputa a pornit de la faptul că Zaharova a numit limba din Republica Moldova, „limba moldovenească”. Filip i-a replicat că dovezile științifice arată că acestă limbă este, de fapt, tot limba română.

Scandalul a început vineri, atunci când Maria Zaharova a transmis un mesaj cu ocazia celebrării a 350 de ani de la nașterea lui Dimitrie Cantemir. Aici, ea a vorbit despre contribuția lui Cantemir la consolidarea identității naționale moldovenești. Ea a subliniat și rolul lui Cantemir în dezvoltarea relațiilor ruso-moldave.

Declarația a fost declanșată și de o propunere a șefului Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Musteață. El dorește suspendarea temporară a șase posturi de televiziune controlate de oligarhii fugari Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc. Tot el vrea și blocarea a 31 de website-uri. Printre ele se numără și cel al agenției de presă rusă, TAS, care este controlată de Moscova.

Reprezentantul MAE românesc a răspuns la declarațiile oficialului rus pe platforma X, fostă Twitter. El i-a transmis acesteia că Dimitrie Cantemir cosidera că Ţara Românească şi Moldova au aceeaşi limbă şi că nu există „limba moldovenească”. În plus, el o acuză pe Zaharova că „refuză realitatea”.

A brief reminder for those who refuse reality and don’t know history: Prince Dimitrie Cantemir stated centuries ago that Wallachia and Moldova share the same language. There’s no ‘Moldovan language,’ only Romanian. 🇷🇴 https://t.co/GTfyJJDJ18

— Radu Filip (@RmFilip) November 4, 2023