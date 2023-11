Românii din Fâșia Gaza sunt evacuați în continuare prin punctul de trecere Rafah, situat la granița cu Egiptul. Există asigurări din partea autorităţilor egiptene și autorităților israeliene că punctul de frontieră va continua să fie deschis pentru evacuări şi în următoarele zile.

Potrivit spuselor sale, criteriile de selecţie și ordinea de prioritate în traversarea punctului de trecere a frontierei revin autorităţilor israeliene şi autorităților egiptene.

În ceea ce priveşte eforturile MAE, celula de criză este activată încă de la debutul războiului din Israel. MAE menține legătura cu cetăţenii români care au solicitat să fie evacuați.

Cu o zi în urmă, soldații israelieni au lansat un nou bombardament asupra unei tabere de refugiaţi din Jabalia, Fâșia Gaza, provocând moartea a zeci de persoane. Potrivit presei spaniole, aviaţia militară a Israelului a lansat asupra taberei de refugiați de la Jabalia bombe grele, ce au străpuns până în subsolul clădirilor şi le-au distrus zidurile.

Ministerul Sănătăţii din Gaza a actualizat, ieri, bilanţul victimelor la 8.800 de morţi şi 22.219 de răniţi. Martin Griffiths, șeful operaţiunilor umanitare ale ONU, a descris bombardamentul armatei Israelului de marți, 31 octombtie 2023, ca fiind „ultima atrocitate împotriva locuitorilor din Gaza”.

La scurt timp după ce a avut loc bombardamentul respectiv, unele persoane au postat imagini pe rețelele sociale.

At first glance, you might think this is footage from yesterday’s massacre. But this is a new massacre committed by the Israeli occupation in Fallujah – Jabalia. November 2023.

These horrors continue.#CeasefireForGaza

pic.twitter.com/QGGy5jPOts

— phidaa 🇵🇸 (@_ISpain_) November 1, 2023