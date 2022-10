România a obținut al optulea mandat consecutiv în cadrul Consiliului ITU

România a obţinut cel de-al optulea mandat consecutiv în Consiliul Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU) pentru Regiunea C (Europa de Est şi Asia de Nord), având cele mai multe voturi primite la alegerile organizate luni, 3 septembrie 2022, în cadrul Conferinţei Plenipotenţiarilor ITU (PP-22), de la Bucureşti.

Pentru unul dintre cele cinci locuri disponibile în Consiliul ITU au intrat în cursă pentru un nou mandat de patru ani: Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Federaţia Rusă, Polonia, Republica Cehă și România. Potrivit Agerpres, în urma voturilor exprimate pentru statele candidate pentru un loc în Consiliu ITU pentru Regiunea C, au fost următoarele rezultate:

România a strâns 160 de voturi

Azerbaidjan a strâns 154 de voturi

Polonia a strâns 138 de voturi

Bulgaria a strâns 137 de voturi

Republica Cehă a strâns 134 de voturi

Federaţia Rusă a strâns 73 de voturi

Belarus a strâns 44 de voturi

Cu această ocazie, premierul nostru a transmite felicitări experţilor de la ANCOM (Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații) şi de la Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.

„Îi felicit cu multă căldură pe specialiștii noștri care au obținut astăzi un nou mandat pentru România în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. Mulțumită experților din ANCOM și Ministerul Cercetării, țara noastră va continua să aibă în următorii patru ani un cuvânt important de spus în stabilirea axelor de dezvoltare a telecomunicațiilor la nivel mondial.

Guvernul României va continua să lucreze cu noua conducere a ITU, cu secretarul general, doamna Doreen Bogdan-Martin, secretarul general adjunct, cei trei directori de sector si noul Consiliu pentru implementarea transformării digitale și dezvoltarea telecomunicațiilor, ancore ale economiei viitorului”, a fost mesajul lui Nicolae Ciucă, postat pe pagina oficială de Facebook a Guvernului de la București.

Despre ITU

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) este agenția specializată a Națiunilor Unite pentru comunicații și tehnologia informației, înființată în anul 1865, fiind astfel și cea mai veche dintre agențiile ONU. UIT are 193 de state membre, iar România a devenit parte a acestui prestigios organism încă din 1866, la doar un an de când au fost puse bazele a ceea ce este astăzi cel mai important centru de expertiză și singurul for global în domeniul telecomunicațiilor și tehnologiei informației.

Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor alocă resursele globale de spectru radio și orbitele pentru sateliți, dezvoltă standardele tehnice care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor și acționează în vederea creșterii nivelului de acces la servicii de telecomunicații și tehnologie informațională în comunitățile defavorizate din acest punct de vedere, din întreaga lume.

Activitatea UIT este structurată pe trei sectoare: Radiocomunicații (ITU-R), Standardizarea în Telecomunicații (ITU-T) şi Dezvoltarea Telecomunicaţiilor (ITU-D), fiecare dintre aceste sectoare lucrând, în principal, prin intermediul conferințelor, grupurilor consultative și grupurilor de lucru/studiu, în cadrul cărora reprezentanții Statelor Membre negociază convenții, pe care se bazează funcționarea serviciilor de telecomunicații la nivel global.

Evenimentul cheie al UIT care se desfășoară o dată la 4 ani este Conferința Plenipotențiarilor UIT, în cadrul căruia reprezentanții cu drept de vot ai Statelor Membre ale Uniunii decid asupra rolului viitor al organizației, stabilesc politicile generale, adoptă planurile strategice și financiare ale Uniunii, aleg membrii echipei de conducere UIT, ai Consiliului UIT și ai Comitetul pentru Reglementările Radio. În cadrul Conferinței Plenipotențiarilor din 2018, care a avut loc în Dubai, România a fost aleasă membru în Consiliul UIT, ca reprezentant al Regiunii C (Europa de Est şi Asia de Nord), pentru cel de-al șaptelea mandat consecutiv.

Consiliul UIT este forul responsabil cu supervizarea activităților curente ale UIT în perioada dintre Conferinţe, întocmirea de rapoarte privind planificarea strategică și politică a UIT, coordonarea programelor de lucru şi aprobarea bugetului și a finanțelor Uniunii. Consiliul este format din 48 de state membre alese, din toate regiunile lumii, scrie pe site-ul oficial al ANCOM.