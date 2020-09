Așa cum a promis, Robert Negoiță, primarul suspendat al Sectorului 3, a depus plângere penală, la Parchetul General, împotriva prefectului Capitalei. Negoiță îl acuză pe viceprimar de abuz în serviciu pentru suspendarea sa. În acest context, edilul suspendat a dat ca exemplu cazul viceprimarului care a plecat din ALDE la PSD și a fost lăsată în funcție pentru încă o lună.

„Am venit la Parchetul General pentru că depun o plângere penală împotriva domnului prefect al municipiului București. Acuzația este de abuz în serviciu și dumnealui trebuie să le explice procurorilor de ce, pe fix aceeași speță, în fix aceeași instituție, eu, care am plecat de la PSD mă suspendă imediat, iar doamna viceprimar care pleacă de la ALDE la PSD este lăsată până acum. De ce cu întârziere de o lună? El trebuie să răspundă ce legătură are cu mafia retrocedărilor din Sectorul 3, cărora le face jocurile. Ei m-au suspendat pentru a nu mai avea acces la birou, să nu mai văd procesele, să nu mai văd documentele”, a spus Robert Negoiță.

Negoiță amenința cu instanța chiar la aflarea veștii de suspendare

Amintim că, primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoiţă, şi-a pierdut mandat de primar, după ce a demisionat din PSD şi s-a înscris în cursa electorală pe listele Alianței Pro București 2020.

Într-un mesaj postat la sfărșitul lunii august pe pagina sa de socializare, Robert Negoiţă spune că a fost notificat de colegi despre această decizie, el fiind în concediu medical după ce a fost depistat pozitiv cu COVID-19.

„Azi, am fost notificat de colegii mei din Primăria Sectorului 3 de faptul că s-a primit prin email un ordin de suspendare a mea din funcția de Primar al Sectorului 3, ordin emis de Prefectul Municipiului București. Spun că am fost notificat de colegi, dat fiind că, așa cum știți, săptămâna trecută, am fost testat pozitiv pentru Covid-19, astfel că, în prezent, sunt în concediu medical.

Pe scurt, Prefectul Municipiului București a emis acest ordin azi, 31.08.2020 pentru suspendarea mea cu data de 19.08.2020, deci retroactiv. Motivul invocat este acela că Biroul Electoral de Circumscripție nr 3- Sector 3, mi-a acceptat definitiv candidatura pentru un nou mandat la Primăria Sectorului 3, din partea Alianței Pro București 2020, în condițiile în care actualul mandat, din 2016, l-am câștigat din partea unei alte formațiuni politice”, a scris Robert Negoiţă.

Edilul Sectorului 3 considera acest demers ca fiind “pripit şi lipsit de responsabilitate”, precizând că urmează să conteste decizia în instanţă. Cât despre problema vidului de conducere ce s-a format acum la vârful Primăriei, Negoiţă dă asigurări că echipa sa va funcţiona adecvat, mai ales că în această perioadă trebuie încheiate pregătirile pentru începutul şcolii şi trebuie aprobate o serie de documente importante, inclusiv cele referitoare la buget.