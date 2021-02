Robert Negoiță anunță o creștere semnificativă. Primarul Sectorului 3 a transmis într-un mesaj postat pe propria pagină de socializare că cifra respectivă reprezintă aproximativ 10% din totalul plăților online făcute în toată România.

„Peste 41.500 de contribuabili din Sectorul 3 și-au achitat taxele și impozitele locale online, de la începutul anului. O creștere semnificativă, comparativ cu perioada asemănătoare din anul trecut”, scrie Robert Negoiță pe Facebook.

Robert Negoiță arată care este procedura

Conform mesajului transmis de către Negoiță, trendul ascendent s-a menținut și a înregistrat cu fiecare an un nou record.

„Și mai avem un criteriu de comparație ce merită punctat: cifra reprezintă aproape 10% din totalul plăților online făcute la nivel national. Ceea ce ne și mă bucură, mai ales că promovăm de mult timp soluțiie online, atât pentru efectuarea plăților, cât și pentru depunerea/ obținerea de documente la și de la Primăria Sectorului 3.

Așa cum se vede și din graficele atașate, din 2012 și până în prezent, trendul ascendent s-a menținut, înregistrând cu fiecare an un nou record. Pe scurt, de la an la an, tot mai mulți locuitori ai Sectorului 3 au fost convinși să folosească soluțiile online, fără drumuri și fără cozi, pentru a efectua aceste plăți. Iar asta ne-a adus, consecutiv, titlul de campioni pe țară la plățile online.

Important. Fiindcă unii m-ați întrebat dacă trebuie să mergeți undeva pentru a obține parola pentru contul pe www.ghiseul.ro: NU, nu trebuie să mergeți nicăieri. Trebuie doar să aveți un card bancar pe numele dvs și contul se poate face și activa din fața calculatorului, de aici: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/credentiale.

Vă reamintesc și faptul că până la 31.03.2021, la plata integrală a taxelor și impozitelor locale, aveți bonificație de 10%.

Ce ziceți, v-am convins și pe cei care nu sunteți încă în online cu plățile… să folosiți aceste soluții ce presupun doar câteva click-uri?”, a conchis primarul Sectorului 3.