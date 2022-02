Veste extraordinară pentru celebra cântăreaţă Rihanna!

Rihanna aşteaptă primul ei copil

Vedeta originară din Barbados a dezvăluit că este însărcinată şi asteaptă primul ei copil. Rihanna are o relaţie cu rapperul american A$AP Rocky, pe numele său real Rakim Athelaston Mayers. El este născut la New York, însă are de asemenea origini în Barbados.

Rihanna şi A$AP Rocky, ambii în vârstă de 33 de ani, şi-au făcut publică relaţia la finalul anului 2020 şi nu au făcut de atunci un secret din faptul că îşi doresc să devină părinţi.

Şedinţă foto incendiară

Cei doi au fost fotografiaţi împreună în acest weekend în New York, în cartierul Harlem, acolo unde A$AP Rocky a copilărit. Silueta rotunjită de sarcină a Rihannei a fost imediat vizibilă, graţie vestimentaţiei inedite pe care a ales-o vedeta, notează People.com.

Cea mai bogată artistă din industria muzicală, Rihanna a intrat anul trecut în topul multimilionarilor întocmit de Forbes, datorită afacerilor pe care le-a dezvoltat în lumea modei, dar şi a produselor cosmetice.

Pe Rihanna şi A$AP Rocky se pare că îi lega o mai veche prietenie, înainte să formeze un cuplu

Rapperul A$AP Rocky are în palmares mai multe premii BET (Black Entertainment Television) la categorii dedicate muzicii hip-hop. Artistul a primit şi două nominalizări la Premiile Grammy.

Presa internaţională scrie că cele două vedete erau prietene de mai mult timp, după o colaborare la o reclamă pentru marca de cosmetice Fenty Skin a Rihannei, în vara anului 2020.

Înainte, celebra cântăreaţă a avut o relaţie cu omul de afaceri saudit Hassan Jameel, însă totul a avut loc departe de atenţia mass-media. Relaţia dintre cei doi s-a încheiat la începutul anului 2020, după trei ani.