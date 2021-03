Flanco Retail, a înregistrat vânzări de 1,08 miliarde lei în 2020, pe fondul închiderii în lock-down a peste 70 de magazine fizice în toată țara. Compania și-a valorificat experiența obținută în criză economică din 2008-2010, adaptându-se rapid la noile condiții de piață și menținându-se în continuare pe profit, chiar dacă acesta a scăzut cu 44%, până la 22,3 milioane lei, pe fondul scăderii vânzărilor în magazine și al măsurilor luate de companie în contextul pandemiei.

„2020 a fost anul impredictibilității, al digitalizării accelerate și al nevoii de a te adapta din mers”, declară Dragoș Sîrbu, CEO Flanco. „Aveam experiența situațiilor similare din deceniile trecute, așa încât am putut să păstrăm sănătatea financiară a firmei și să regăsim rapid drumul către clienții noștri.”

Restricțiile de circulație au afectat puternic vânzările din magazine

În perioada de restricții de circulație, compania a resimțit o scădere bruscă a traficului și a volumului de vânzări în rețeaua de magazine, dar tot aceasta a fost perioada în care a conturat o nouă strategie și a redesenat planul de investiții, redirecționând mare parte din bugete către serviciile logistice și financiare și către măsurile de siguranță și protecție impuse de pandemie.

”După șocul închiderii temporare a 70 de magazine, am accelerat investițiile care ne aduceau pe noi mai aproape de clienții noștri, în condițiile în care ei nu mai erau în măsură să vină către noi,” explică Sîrbu. ”Asta a însemnat lansarea unui set complex de servicii logistice, care să ofere clienților cât mai multe opțiuni de a primi produsele noastre în siguranță și lansarea de noi servicii financiare care să le dea acces la produsele pe care și le doreau.”

Astfel, compania a lansat trei noi metode de ridicare a produselor comandate online – livrarea programată (prin care clienții au putut alege ora și ziua în care să le fie livrat produsul), livrarea cu ridicare din rețeaua EasyBox, dar și comanda online cu livrare din magazinele Flanco din apropiere. De asemenea, Flanco a introdus și promovat mai multe sisteme de creditare, care au permis clienților accesarea, pe loc, a unor credite fără adeverințe de salariat, inclusiv a unor sisteme de rate fără dobândă, pentru ca experiența de cumpărare să fie rapidă și accesibilă offline sau online.

Compania a deschis noi magazine odată cu ridicarea restricțiilor

Ulterior perioadei de restricții de circulație, care a dus la reevaluarea rețelei de magazine fizice, compania a deschis cu succes magazine noi în centre Kaufland (după conceptul shop-in-shop), la intrarea în mall-urile cu trafic și potențial precum Electroputere Craiova, Târgu Mureș Shopping City, dar și în mall-urile consacrate, precum AFI Cotroceni. Astfel, prin amenajările în centrele deja existente, dar și prin deschiderile de noi magazine, Flanco a adăugat 3.500 de mp de spațiu de vânzare.

„Anul acesta a fost și pentru noi anul în care online-ul a dominat vânzările, de aceea poate, creșterea numărului de magazine fizice din rețea poate părea surprinzătoare,” declară Ovidiu Nicușan, Director de Marketing Flanco. ”Dar din comportamentul clienților noștri am ajuns la concluzia că ambele tipuri de comerț, și online, și offline sunt necesare și trebuie integrate și că noțiunea de omnichannel capătă o nouă semnificație. A fost motivul pentru care am replicat serviciile noastre financiare și online și offline și am introdus servicii logistice care să apropie clienții cât mai mult experiența de cumpărare familiară, din trecut,” adaugă Nicușan.

Cea mai mare creștere, pe segmentul de electrocasnice

Rezultat direct al noilor circumstanțe sociale și economice, Flanco a înregistrat cea mai mare creștere procentuală pe segmentul de electrocasnice care au adus un plus de confort, sau au contribuit la petrecerea mai relaxantă a timpului liber și la electrocasnicele care au facilitat munca de acasă sau școala online.

”După cele aproximativ două luni de recul, observația cea mai importantă din piață a fost aceea că locuința a urcat mult pe lista de priorități a clienților și că, pe cale de consecință, aparatele electronice și electrocasnice de calitate au devenit și ele prioritare,” explică Dragoș Sîrbu.

Astfel, au crescut vânzările pentru aparatele de tuns cu peste 75%, urmate de întreaga categorie de aparate de preparare hrană care a înregistrat o creștere de 30%. Pe fondul închiderii restaurantelor și a cafenelelor, categoria aparatelor de cafea a crescut și ea cu 40%, produsul vedetă al categoriei fiind espressorul automat, care a înregistrat o creștere de 46%.

Și electrocasnicele pentru curățenia casei au înregistrat creșteri record, în special cele mai sofisticate. Astfel, produsele anului 2020 sunt aspiratoarele robot, care au adăugat încă 100 mil. lei în vânzări față de anul 2019 și au avut o creștere de 198%. Aspiratoarele de tip HandStick au înregistrat și ele creșteri de 88% față de 2019.

„În 2019 spuneam despre categoria electrocasnicelor mici ca a trecut de bariera de produse sofisticate și s-a integrat în categoria produselor de strictă necesitate. Iată că anul 2020 ne-a confirmat acest lucru încă o dată, cu atât mai mult cu cât pandemia ne-a forțat să ne transformăm casele în propriile cafenele, restaurante sau birouri, iar toate aceste transformări au necesitat achiziția de produse premium, care ne-au ajutat să trecem mai ușor peste dorința constantă de a reveni la activitățile noastre normale”, declară Dragoș Sîrbu.

Creștere de 70% pentru categoria IT&C

Creșterea din acest sector s-a datorat trecerii la telemuncă și la școala online. Astfel, tabletele au înregistrat o creștere de peste 176%, laptop-urile 67%, urmate de PC-uri cu 48%. O creștere considerabilă s-a observat și la accesoriile și produsele complementare IT, precum imprimante, mouse, tastaturi sau camere web, acestea înregistrând creșteri de peste 70%.

Piața de televizoare a scăzut ca număr de unități, însă s-a observat o creștere a vânzărilor pe tehnologii avansate. Astfel, QLED / OLED au înregistrat o creștere de peste 33% și televizoarele cu diagonale mari, de peste 65”, au crescut cu 42%.

„Oamenii au cumpărat produse de calitate mai bună, care să le oferte experiențe cât mai apropiate de cele din trecut. În cazul televizoarelor, dacă mulți cumpărau înainte televizoare SMART, dar nu cu diagonale foarte mari, pentru că exista cinema-ul și era deschis oricând, acum lucrurile s-au schimbat. Cinema-urile din mall s-au transformat în cinema-urile de acasă, iar pentru a reda experiența din mall, oamenii aveau nevoie de televizoare de calitate, cu ecrane de dimensiuni cât mai mari”, declară Ovidiu Nicușan, Director de Marketing.

În 2020, Flanco și-a păstrat echipa, efectuând doar optimizări punctuale și transferuri din zona offline în zonele importante și solicitante ale business-ului – online, logistică. Compania a încheiat anul cu același număr de angajați pe care îl înregistra și la 31 decembrie 2019.