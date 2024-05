Donald Trump a devenit primul fost preşedinte al SUA condamnat pentru o infracţiune, în cadrul unui proces controversat la New York. El a fost declarat vinovat de falsificarea unor documente contabile pentru a ascunde o plată de tăcere către o vedetă de filme pentru adulți, înainte de alegerile din 2016. Totuși, verdictul a stârnit foarte multe reacții aprinse în întreaga lume.

Printre politicienii europeni care au sărit în apărarea lui se află și premierul maghiar Viktor Orban. El a subliniat în cadrul unui mesaj publicat pe X că fostul președinte american „a pus întotdeauna America pe primul loc”.

Mai mult, premierul maghiar a lansat și un mesaj de încurajare, îndemnându-l pe Trump să continue lupta.

Mesajul a strâns imediat zeci de mii de aprecieri.

I’ve known President @realDonaldTrump to be a man of honour. As President, he always put America first, he commanded respect around the world and used this respect to build peace. Let the people make their verdict this November! Keep on fighting, Mr. President!

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 31, 2024