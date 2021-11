Furia împotriva lui Klaus Iohannis e maximă. Este cea mai mare umilință. Încă o personalitate importantă din România a făcut un gest care ar trebui să-l pună pe gânduri pe șeful statului. Este vorba de decoraţia primită de la preşedintele Iohannis. Cel care a returnat medalia primită de la Cotroceni este scriitorul Radu Paraschivescu. Acțiunea sa vine în continuarea uneia aproape identică, făcută în urmă cu câteva zile de actorul Marius Manole.

Anunțul despre restituirea decorației de către cunoscutul scriitor a fost făcut de politologul Vladimir Tismăneanu. Acesta a anunţat pe pagina sa de Facebook că scriitorul Radu Paraschivescu intenţionează să îi restituie preşedintelui Klaus Iohannis decoraţia primită anul trecut.

„Nu comit nicio indiscreţie când scriu că prietenul meu real şi virtual, scriitorul, eseistul şi traducătorul Radu Paraschivescu şi-a predat decoraţia luni. Nici el, nici Marius Manole nu depind de bugetul statului aşa cum decid să-l administreze, arbitrar, abuziv şi punitiv, marionetele lui Iohannis, diverşii Cîţu, Ciucă şi Ciolacu. Este vorba aici de coloana vertebrală, de onoare şi, da, de bun simţ. Ceea ce se configurează acum în România este mai mult decât o coaliţie. Se produce o unificare a mafiilor. Sub steagul atotbiruitor rapacităţii, al cupidităţii, al lipsei de ruşine…”, a scris Tismăneanu.

Anunțul care îl cutremură pe Iohannis: Vreau s-o dau înapoi

Trebuie spus că scriitorul Radu Paraschivescu a anunţat că are această intenţie într-un interviu acordat la Digi FM.

„Vreau s-o dau înapoi. E pur şi simplu o atitudine pe care simt că trebuie să o am. Simt că e un gest pe care trebuie să îl fac pentru că, după părerea mea, nu e cazul să mai ţin obiectul acela la mine în casă. M-a supărat pentru că l-am creditat prin vot (pe Klaus Iohannis – n.r.). Şi nu doar prin vot. Şi am spus că lucrurile pe care le face sunt lucruri bune. Şi chiar au fost, până la un punct. M-am făcut că uit, deşi nu am uitat, că el e fostul viitor premier al USL-ului, premierul GRIVCO, încârdăşit cu Dan Voiculescu şi cu Victor Ponta şi alţi domni ‘de bine’. Şi am tot spus că omul are dreptul la a doua şansă şi că va fi un om reformat, nu din punct de vedere religios, ci din punct de vedere moral şi va conduce bine lucrurile.”, a afirmat Paraschivescu.

Gest similar împotriva lui Klaus Iohannis

În weekend, actorul Marius Manole a anunţat că va returna decoraţia primită de şeful statului. El a făcut acest gest în semn de protest faţă de actuala criză de pe scena politică românească. El a arătat că a mers duminică, la Palatul Cotroceni, pentru a lăsa portarului ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler categoria D – „Arta spectacolului”. Distincția i-a fost oferită în octombrie 2016 de la preşedintele Klaus Iohannis.

Într-un interviu, Marius Manole a precizat că l-a votat şi a ieşit în stradă pentru Klaus Iohannis. Acum, actorul îl acuză pe acesta că a girat coaliţia de guvernare care este negociată acum de PNL cu PSD.