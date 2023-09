Simona Halep revine în tenis? Verdictul în cazul său de dopaj a fost amânat, după cum a anunțat chiar ea.

Sportiva din Constanța este însă hotărâtă să concureze din nou în turnee WTA, în ciuda obstacolelor din ultimul an.

Simona Halep este suspendată provizoriu din octombrie 2022, ceea ce a rezultat într-o cădere liberă în clasamentul WTA. Românca se află acum pe locul 1138 în ierahia mondială, având numai 10 puncte. Din păcate, după US Open 2023, le va pierde și pe acelea, și va fi ștearsă din clasamentul WTA.

Cu toate acestea, sportiva nu intenționează să renunțe la tenis și este pregătită să revină pe teren. Potrivit Spotmedia, românca se bucură de susținerea reprezentanților unor turnee majore din circuit.

Românca ar fi primit mesaje din partea organizatorilor directorilor unor turnee, în care i s-a spus că va beneficia de wild card-uri. Astfel, în momentul revenirii, va juca direct pe tabloul principal.

Pentru a juca, Simona Halep va avea nevoie de aceste wild card-uri în momentul în care va fi ștearsă din clasamentul WTA. Vor exista însă și anumite restricții: românca va putea primi cel mult 6 wild card-uri într-un sezon – 3 pe tablourile principale și 3 în calificări, pentru competițiile din categoriile WTA 1000, WTA 5000 și WTA 250.

Este foarte important faptul că sportiva din Constanța va putea primi wild card-uri și pentru turneele de Grand Slam, ceea ce reprezintă o șansă să acumuleze mai multe puncte.

Simona Halep spera ca săptămâna aceasta să primească verdictul în cazul de dopaj în care e implicată. Sportiva noastră tocmai a anunțat pe social media că o decizie finală va fi din nou amânată.

Pe 29 august, s-a împlinit un an de la ultimul meci jucat de Simona Halep în circuitul WTA. Pe 21 octombrie 2022 a venit anunțul suspendării provizorii, după un test pozitiv la substanța interzisă cu numele de Roxadustat. De atunci, românca noastră trăiește în incertitudine. Chiar dacă se antrenează și continuă să spere, un verdict continuă să se lase așteptat.

Constănțeanca a anunțat în urmă cu câteva minute că o decizie finală în cazul de dopaj în care e implicată întârzie să apară.

