Oficialii prezenți au discutat cu specialiștii și cu reprezentanții societății civile, dar și cu cei ai domeniului farmaceutic din România, care au cerut crearea unui Consiliu Strategic de Sănătate, care să pună bazele unei reforme adevărate în acest domeniu.

Preşedintele Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente, Alina Culcea, consideră că este important ca industria farmaceutică să fie tratată drept una strategică şi să fie crescută atractivitatea investitorilor în România, printr-o politică consolidată de acces în piaţă şi preţuri.

„O politică de preţuri care să păstreze şi să atragă medicamentele inovatoare şi generice în România este necesară. În 2020 avem o treime din studiile clinice pe care le aveam în urmă cu 3-5 ani şi pierdem accesul la medicamente inovatoare. Este important accesul la inovaţie, să avem acces la un tratament inovator şi un vaccin care să ne salveze viaţa. Dincolo de discurs, trebuie să existe un plan clar de sănătate al acestei ţări”, a menţionat Alina Culcea.

În același context s-a făcut auzită și vocea societății civile, prin reprezentantul Senatului Științific al Fundației Dan Voiculescu, Lăcrămioara Frăsineanu, care cere o cooperare transparentă la nivelul instituţiilor de stat care au dezvoltat proiecte pentru cunoaşterea noului virus.

”Noi am adus în atenţie ceea ce am identificat ca fiind propuneri de impact şi am cerut, în acelaşi timp, să primim aceleaşi informaţii şi să vedem care este stadiul proiectelor selectate de instituţiile de stat, în speţă de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru că ei au avut un astfel de proiect, cu 2 apeluri, ambele deschise în luna aprilie. În general, societatea civilă s-a implicat în mod activ, în principal la nivel comunitar, lăsând statul să acţioneze strategic la nivel naţional, dar au fost şi anumite proiecte ale societăţii civile care au avut impact national, cum a fost acest apel de proiecte deschis de Senatul Ştiinţific al Fundaţiei Dan Voiculescu”, a declarat Lăcrămioara Frăsineanu.