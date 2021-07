Regimul comunist din Cuba se clatină! Preşedintele Miguel Diaz-Canel acuză „mafia cubanezo-americană” pentru deteriorarea situației.

Díaz-Canel este primul președinte cubanez care nu face parte din familia Castro de la Osvaldo Dorticos, în 1976 și primul șef al guvernului de la Havana ce nu e un Castro de la José Miró Cardona, în 1959.

El i-a urmat la putere lui Raul Castro, fratele lui Fidel Castro, marcând finalul erei castriste în Cuba după ce a devenit Prim Secretar al Partidului Comunist Cubanez în aprilie 2021.

Exasperaţi de criza economică, mii de cubanezi au manifestat duminică în toată ţara, scandând „Libertate!” şi „Jos dictatura!”, în timp ce preşedintele Miguel Diaz-Canel şi-a chemat susţinătorii să riposteze în stradă, transmite AFP.

„Ordinul de luptă a fost dat, în stradă revoluţionari!”, a îndemnat, într-o intervenţie televizată, preşedintele cubanez, care a acuzat „mafia cubanezo-americană” că se află în spatele acestei revolte.

„Facem apel la toţi revoluţionarii din ţară, toţi comuniştii, să iasă pe străzile unde vor avea loc aceste provocări, acum şi în zilele următoare. Şi să le înfrunte într-un mod hotărât, ferm şi curajos”, a adăugat Miguel Diaz-Canel.

La sfârşitul zilei de duminică, mai multe grupuri de susţinători s-au adunat în diferite locuri din capitala Havana pentru a se pregăti pentru defilat.

Difuzate din plin pe reţelele de socializare, protestele anti-guvernamentale au început spontan duminică dimineaţa, un eveniment extrem de rar în această ţară condusă de Partidul Comunist şi în care singurele adunări autorizate sunt, de obicei, cele ale partidului.

Mii de cubanezi au manifestat duminică împotriva guvernului pe străzile din San Antonio de los Banos, un orăşel cu 50.000 de locuitori, situat la aproximativ 30 de kilometri de Havana. Manifestanţii, în majoritate tineri, au mărşăluit scandând „Patrie şi viaţă!”, titlul unui cântec controversat, dar şi „Jos dictatura!” şi „Nu ne este frică!.

„Libertate!” au mai scandat alte câteva sute de cubanezi la Havana în diferite mitinguri în care au avut loc ciocniri între manifestanţi şi poliţişti, care au folosit gaze lacrimogene.

Cel puţin zece persoane au fost arestate şi mai mulţi ofiţeri de poliţie au folosit bastoane din plastic pentru a lovi protestatarii, în timp au fost desfăşuraţi un număr mare de militari şi poliţişti.

This is in front of the Capitolio in Havana. Multiple people have been arrested as anti-government protests go on. A heavy police presence surrounds the area and pro-government supporters have come in to hold counter rallies. pic.twitter.com/0Tm31cIg4C

— Patrick Oppmann CNN (@CNN_Oppmann) July 11, 2021