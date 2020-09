Guvernul de la Londra a confirmat luni intenţia sa de a modifica prin lege compromisurile la care a ajuns în ianuarie cu Uniunea Europeană în legătură cu Irlanda de Nord, în cadrul Brexitului, în pofida avertismentelor recente lansate de europeni, notează Reuters.

În virtutea protocolului privind Irlanda de Nord, această provincie britanică ar trebui să urmeze unele dintre regulile UE după perioada de tranziţie post-Brexit – care se încheie la 31 decembrie 2020 – pentru a garanta absenţa frontierei fizice şi pentru a evita resurgenţa tensiunilor în această regiune, însângerată de trei decenii de ‘tulburări’.

”Este vorba de jocuri de culise politice sau într-adevăr de o parte de legislaţie care va apărea în această săptămână, ceea ce ar fi contrar acordului de retragere. Va trebui să aşteptăm şi să vedem”, a declarat Coveney la postul de radio şi televiziune public irlandez RTE.

Negocieri pe bandă rulantă

A opta rundă de negocieri dintre UE şi Regatul Unit are loc în această săptămână; tratativele vor continua până pe 2 octombrie, înaintea unui summit în care liderii statelor membre UE speră să valideze un acord cu Londra.

Principalele divergenţe sunt legate de solicitarea Bruxellesului ca în schimbul unui acord de liber schimb fără cote şi taxe vamale Regatul Unit să aplice în continuare unele dintre normele blocului comunitar, pentru a evita o posibilă concurenţă neloială din partea britanicilor pe piaţa europeană, şi de dosarul pescuitului.

Bruxellesul doreşte un acord extins care să includă norme ale UE privind concurenţa, mediul sau fiscalitatea, în timp ce Londra susţine ideea încheierii unui acord clasic de comerţ liber.

Guvernul Johnson amenință să nu pună în aplicare tratatul retragerii Marii Britanii

Guvernul lui Boris Johnson ameninta sa nu puna in aplicare tratatul cu privire la iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE), in cazul in care nu se incheie un acord de liber-schimb pana la 15 octombrie, scrie presa britanica, o amenintare care a aruncat negocierile cu privire la viitoarea relatie a regatului cu Uniunea dupa Brexit intr-o noua criza, relateaza Reuters.